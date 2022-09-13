澤倫斯基：已收復6000平方公里失土！　烏閃電反攻擄大量俄軍官

▲烏軍告捷，澤倫斯基報好消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏戰爭開打至今逾7個月，烏克蘭近日展開閃電反擊，迅速奪回大片失土，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）12日表示，烏軍9月初反攻至今，已從俄軍手中奪回6000平方公里的失土。上周末澤倫斯基才宣布，奪回3000平方公里的烏克蘭領土。

綜合外電報導，烏軍在東北部哈爾科夫州反攻取得重大勝利，包括奪回伊久姆（Izyum）、庫皮揚斯克（Kupiansk）等重要城鎮。澤倫斯基周一（12日）在每日談話中表示，「9月以來，我們的官兵已經在東部和南部解放了6000平方公里的烏克蘭領土，我們還在持續前進。」

烏軍12日當天取得更多的戰果，在東北部的部分地區更直逼俄烏邊境，烏軍聲稱一路反攻並擄獲大量俄軍官兵，是讓莫斯科倉促下令撤退的主因。

烏軍情報單位一名發言人指出，俄軍部隊因為意識到情勢已絕望，所以開始大量投降。一名烏克蘭總統顧問則表示，由於擄獲太多戰俘，烏克蘭已經沒有空間可以關他們了。

總統軍事顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovich）並沒有說明擄獲多少俄軍，但表示會用來與莫斯克進行戰俘交換，救回被擄的烏軍弟兄。烏軍情報單位發言人于索夫（Andriy Yusov）表示，戰俘中包括大量的俄軍軍官。

美國國務卿12日表示，儘管烏軍仍處於剛開始反攻的階段，但已取得了重大進展。