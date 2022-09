查爾斯繼位後首場演說強忍淚水　唱國歌情緒激動影片曝

記者張靖榕/綜合外電報導

英國國王查爾斯三世(King Charles III)今(12日)上午出席國會,接受上、下議院致弔唁辭,全場起立高唱《天佑吾王》(God Save the King)時,他被拍下強忍淚水,情緒激動的一幕。當天也是他繼位為國王以來,首度發表全國演說。

His Majesty is visibly moved as God Save The King is sung for the first time in his presence. pic.twitter.com/y13scjnamt