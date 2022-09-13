性侵醜聞纏身令王室蒙羞　安德魯王子低調現身哀悼女王

▲安德魯王子穿著西裝護送靈柩。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

已故英國女王伊莉莎白二世的靈柩12日移靈至聖吉爾斯大教堂（St Giles' Cathedral），王室成員在靈車後護送，其中3名子女均穿著英國王室榮譽軍服，只有約克公爵安德魯王子獨自穿著便服，相當顯眼。此前安德魯王子捲入美國已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的系列性侵醜聞中，讓王室蒙羞，變成王室不願靠近的麻煩。

綜合外電報導，移靈過程中，國王查爾斯三世、長公主安妮與愛德華王子均穿著榮譽軍服，跟隨靈車護送女王靈柩，安德魯王子獨自穿著西裝，走在查爾斯三世身旁，他也是當天唯一一位未穿榮譽軍服的王室成員。

艾普斯坦誘拐和性侵未成年少女的醜聞近年擴大延燒多國政治圈以及公眾人物，現年62歲的安德魯王子也是其中之一，他在與對他提出性侵告訴的美國女子吉佛爾（Virginia Giuffre）達成賠償和解後，今年1月便被英國王室剝奪所有榮譽軍事、慈善角色以及王室贊助。

▲女王子女中，僅安德魯王子穿著西裝，其餘都著榮譽軍服 。（圖／達志影像／美聯社）

安德魯在此時重回大眾視線，對王室而言是另一個令人尷尬的存在，除此之外，還有王儲威廉以及弟弟哈利之間的嫌隙，都是讓媒體以及大眾轉移焦點的麻煩。

對於約克公爵之後是否會慢慢「復出」，重回大眾視野，英國王室評論員湯米妮（Camilla Tominey）表示，機會「微乎其微」。她說眾所周知的是，安德魯王子與國王查爾斯三世雖為親兄弟，但並不親密，而他此次雖然被拍到與女兒尤金妮公主（Princess Eugenie），以及弟媳、愛德華夫人的太太蘇菲（Sophie, countess of Wessex）擁抱，但僅是國葬期間對公眾的一場「演出」。





▲國王查爾斯三世帶頭，王室成員跟隨其後 。（圖／達志影像／美聯社）

湯米妮接著表示，安德魯會繼承伊麗莎白二世留下來的寵物狗，接下來幾天也會在國葬儀節中扮演他的角色，一旦國葬結束，他預計會重回離王室遠遠的私人生活，至少不會在公眾場合與王室沾上邊。

這種可能性較大的另一個原因，即是查爾斯三世本就想要一個「精實」的王室，即便過去女王將安德魯視為最喜愛的兒子，但如今女王已故、安德魯醜聞纏身，加上王室受歡迎程度不如從前，查爾斯三世預計會想辦法讓安德魯遠離權力核心。