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英王首場國會演說　重申維護憲政原則保衛自由是焦點

中央社

英王查爾斯三世10日登基，今天首度在國會發表演說，重申將維護憲政原則。國會方面表示，保衛自由是英國君主立憲制重要精神，相信查爾斯三世將一如女王勇於承擔。

查爾斯三世（Charles III）與王后卡蜜拉（Camilla）上午10時許抵達歷史超過900年、見證英國憲政與議會發展的國會大廈西敏廳（Westminster Hall），接受上、下議院議長依序對女王伊莉莎白二世辭世表示哀悼、宣示效忠新國王，並致詞回應。

▲▼▲▼英王查爾斯三世（Charles III）與王后卡蜜拉（Camilla）到歷史超過900年、見證英國憲政與議會發展的國會大廈西敏廳（Westminster Hall），接受上、下議院議長對女王伊莉莎白二世哀悼。（圖／路透）

▲英王查爾斯三世與王后卡蜜拉（Camilla）接受上、下議院議長對女王伊莉莎白二世哀悼。（圖／路透）

這是英國行之有年的儀典，在20世紀中期以前，多在白金漢宮和其他王室住所進行。國會藉此傳達對新君主的期許、提醒君主應負的責任，身為象徵元首的君主也被期待展現團結、穩定國家的能力，同時尊重議會與內閣制政府在民主政治扮演的角色。

部分觀察人士推測，相較於伊莉莎白二世，查爾斯三世恐怕更有興趣在國內政治發揮影響力。

查爾斯三世近日在演說致詞數次強調他將維護既有憲政原則。他今天再度宣示，他將效法女王，維護作為立國之本、可貴的憲政政府原則。他說，女王樹立了無私恪盡職守的典範，他有決心和誠意追隨女王腳步。

他今天再度引用英國文豪莎士比亞（William Shakespeare），指出莎士比亞曾形容伊莉莎白一世（1533-1603）是「世上所有王孫的典範」（a pattern to all Princes living），這句話也適用伊莉莎白二世。

查爾斯三世9日首度以國王身分對民眾發表預錄談話時也引用莎士比亞，語出劇作「哈姆雷特」（Hamlet）。莎士比亞以點石成金巧妙運用平凡文字描摹人性見長，查爾斯三世在演說致詞引用莎士比亞，或許有助拉近與聽眾的距離。

他今天也「就地取材」，從西敏廳的建築和歷史談起，既向國會致敬，也透過訴諸各界對女王的情感，並觸及歷代君主與國會的互動，表達對成為新一代廣受愛戴君主的期待。

查爾斯三世提到，國會是民主政治得以存續並生機盎然的重要機制。議會傳統一如西敏廳古老，國會建築群內部和周遭也有許多向女王、「我心愛的亡母」致敬的設計，包括紀念女王登基25周年「銀禧」的噴水池、西敏廳正門上方紀念登基60周年「鑽禧」的彩繪玻璃花窗，以及尚未正式揭曉、國會給女王的「白金禧」獻禮。

他預告，當女王14日自白金漢宮移靈至西敏廳，國會大廈的大笨鐘（Big Ben）將鳴響，而大笨鐘就位於在「鑽禧」年改名為「伊莉莎白塔」（Elizabeth Tower）的塔樓。英國6月剛慶祝女王登基70周年「白金禧」。

▲▼英國國王查爾斯三世、卡蜜拉王后、妹妹安妮公主、弟弟安德魯王子及愛德華王子，跟在母親伊莉莎白二世女王靈柩後面，前往聖吉爾斯大教堂。（圖／路透）

▲英國國王查爾斯三世、卡蜜拉王后、妹妹安妮公主、弟弟安德魯王子及愛德華王子，跟在母親伊莉莎白二世女王靈柩後面，前往聖吉爾斯大教堂。（圖／路透，下同）

下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）提到，在與今天同樣的地點，歷年慶祝女王銀禧、金禧和鑽禧年的國會致詞，都有一個主題貫穿：在瞬息萬變的世界，英國的君主立憲制是「穩定」的象徵；伊莉莎白二世憑智慧向世人展現，這個制度既可確保公民自由，也能維護英國與大英國協的基本團結。

他回憶，在第二次世界大戰期間曾加入軍隊的女王，曾在西敏廳紀念二戰50周年，1988年也曾在此慶祝1688至1689年「光榮革命」（Glorious Revolution）300周年。「光榮革命」部分導因於英國君主與國會的權力鬥爭。

霍伊爾指出，17世紀相關革命事件為英國帶來憲法保障的自由，並為保衛自由的穩定君主制立下基礎。查爾斯三世曾在首場全國演說宣示，將捍衛憲政原則；霍伊爾說：「這是非常沉重的責任。」

他援引伊莉莎白一世在最後一場國會演說所言，「成為國王、頭戴王冠，這件事對旁觀者來說很榮耀，但對承擔的人來說，並沒有那麼喜悅」。霍伊爾代表下議院向查爾斯三世表示：「我們相信，您將一如女王所展現，堅毅、莊重地承擔落在您身上的責任。」

儀典結束後，查爾斯三世與卡蜜拉在離場時，沿途屢親切微笑、輕輕點頭向國會議員及少數在場媒體致意，神態較進場時輕鬆許多。

今天的音樂安排也別出心裁，曲目涵蓋當代、宗教以及具英格蘭、威爾斯、蘇格蘭、愛爾蘭特色的作品，由皇家陸軍「王室禁衛騎兵團」（Household Cavalry）樂隊演出。

▲▼英國國王查爾斯三世、卡蜜拉王后、妹妹安妮公主、弟弟安德魯王子及愛德華王子，跟在母親伊莉莎白二世女王靈柩後面，前往聖吉爾斯大教堂。（圖／路透）

▲▼英國國王查爾斯三世、卡蜜拉王后、妹妹安妮公主、弟弟安德魯王子及愛德華王子，跟在母親伊莉莎白二世女王靈柩後面，前往聖吉爾斯大教堂。（圖／路透）

▲▼英國國王查爾斯三世、卡蜜拉王后、妹妹安妮公主、弟弟安德魯王子及愛德華王子，跟在母親伊莉莎白二世女王靈柩後面，前往聖吉爾斯大教堂。（圖／路透）

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