民眾獻花致敬女王　皇家公園呼籲：別再送「柏靈頓熊」與三明治

記者林彥臣／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）王過世後，數以萬計的英國民眾到王室住所外頭獻花、送禮物，其中不少民眾獻上柏靈頓熊（Paddington bear）的玩偶，以及它最喜歡吃的果醬三明治。不過皇家公園對此呼籲，不要再送柏靈頓熊與果醬三明治。

▲皇家公園網站呼籲民眾，只接受獻花，因為可以作為堆肥，不接受任何非花卉的禮品。（圖／路透）



皇家公園網站呼籲，為了可持續發展，我們要求遊客只放置有機或可堆肥的材料，不會接受任何禮物與手工藝品，禁止非花卉以外的禮品或手工藝品，現場也禁止點蠟燭，蠟燭將會被立刻移除。

柏靈頓熊是英國作家麥可龐德（Michael Bond）在1958年創造的兒童繪本角色，9日在推特官方帳號發文寫下，「謝謝您，女士，謝謝您的一切」表達對女王駕崩的哀悼。

▲英國女王與柏靈頓熊合拍影片超療癒 。（圖／翻攝自YouTube／The Royal Family）



女王曾與柏靈頓熊合作拍攝一支2.5分鐘短片，作為今年6月登基70周年白金禧慶祝演唱會的開場影片，只見女王和柏靈頓熊開心共進下午茶，當柏靈頓熊提到自己總是隨身攜帶果醬三明治，女王馬上回應「我也是」，接著當場從手提包裡拿出一份，「我把我的放在這裡，等一下要吃的。」

女王在影片中展現自然的演技，據稱是今年3月在溫莎堡拍攝，但屬最高機密，知道內情的王室成員並不多。柏靈頓熊的推特發文使用他在影片最後向女王說的話，令眾多網友感到鼻酸，也紛紛重溫這段療癒的人熊對手戲。

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