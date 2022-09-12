　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英王室婆媳宮鬥還有續集！卡蜜拉不滿遭爆料　登后位先處理「她」

▲▼卡蜜拉王后上任後，恐怕將動手處理梅根。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡蜜拉王后上任後，恐怕將動手處理梅根。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世駕崩以後，王室成員之間的關係備受外界矚目，尤其是先前早已與王室切割的哈利王子、梅根夫婦，未來是否將會和新王后卡蜜拉的關係鬧僵，是一重要看點。消息人士分析，由於先前梅根曾在節目上爆料王室內出現一連串種族歧視、霸凌而導致她活不下去，因此卡蜜拉在上位後恐先將梅根處理掉。

根據《Page Six》，隨著新任英國國王查爾斯三世登基，代表著哈利王子必須向曾經破壞生母黛安娜王妃婚姻的卡蜜拉王后行鞠躬禮，不過其實黛安娜王妃雖逝世多年，但哈利王子和卡蜜拉王后兩人之間巧妙的關係卻未因此改善，先前報等曾經指出哈利王子始終不曾支持過卡蜜拉王后，因為早在查爾斯三世還與黛安娜王后結婚後，卡蜜拉就曾和他的父親查爾斯維持過一段不可告人的關係。

儘管如此，哈利王子依舊得向卡蜜拉王后鞠躬，因為王室成員現在必須向國王查爾斯三世與卡蜜拉王后行鞠躬或屈膝禮。英國雜誌《君王》（Majesty）執行編輯李特（Joe Little）表示，「向新任國王和王后鞠躬是禮儀，雖然這是否發生在（周四或周五上午）還有待商榷，但無論何時，王室成員見到新國王和王后，都應該向他們鞠躬或行屈膝禮。」

至於威廉王子與哈利王子之後該如何稱呼國王查爾斯三世、卡蜜拉王后？李特則表示，就像之前女王伊莉莎白二世和菲立普親王是孩子們的爸爸媽媽，無論威廉、哈利是如何稱呼查爾斯和卡蜜拉，他們今天也會用爸、媽的稱號稱呼他們。

不過，梅根與英國王室成員之間的矛盾與愛恨糾葛仍未止息。英媒《衛報》、美媒《紐約郵報》指出，由於梅根先前曾在歐普拉的節目踢爆，直指卡蜜拉王后經常向媒體洩漏負面消息，加上梅根更爆料王室內婆媳、妯娌之間的種族歧視與霸凌導致自己加深輕生念頭，因此「婆媳」倆之間的關係恐更加惡化。

消息人士分析，王后卡蜜拉先前長期以來介入查爾斯三世與黛安娜王妃的婚姻，數年以來慘背「國民小三」罵名的她因此被視為是心機重的人物，因此外傳一旦坐上王后之位，最先處理的應該是梅根。

►糖果色「兒童相機」功能超強大才1299元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
李易峰曾說「最寶貝的東西是貞操」　網：啪啪打臉
《老炮兒》集齊李易峰、吳亦凡！　名導被諷「慧眼獨具」
「5星座」中秋過後旺到爆　桃花、升官加薪擋不住
獨／法官陳伯均登山失聯！下切河谷40m驚見登山杖　曾辦鄭捷案
反骨玩笑開過頭！酷炫串通泰店員「抓女友到柬埔寨」　柔柔哭到癱
許維恩火辣連發！再PO激吻王家梁閃照　被酸「有必要嗎」高EQ
梅花颱風只經過！台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄國18市議員連署「普丁下台」：過時的政府　阻礙俄羅斯人發展

英媒：中國向金融危機國家撒錢 　只是把問題延後

俄羅斯外長證實：普丁會出席「G20峰會」　我們從不放棄接觸

女王逝世「滿滿獻花」到哪去？　英國民眾1善舉獲激賞

普丁心腹重申對「烏克蘭作戰」目標：要求基輔全面投降

英王室婆媳宮鬥還有續集！卡蜜拉不滿遭爆料　登后位先處理「她」

白金漢宮耗資136億翻修中！　查爾斯國王先暫居舊住所

把公車當炮房！誇張情侶後座「激烈晃動」惹怒乘客　22秒片瘋傳

迎夏日旺季　紐西蘭宣布解除邊境防疫、口罩疫苗全免

悼念英女王！紐西蘭宣布26日放假　總理阿爾登將出席國葬

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

萌三色貓秀特技「喵喵火箭發射」　奮力蹬腿彈出！網笑：是海豹R～

球棒砸店、招牌貼符咒！　加盟主自毀廖老大無奈笑

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

李易峰嫖娼「警方證實了」　遭拘留15天違法毀星路

俄國18市議員連署「普丁下台」：過時的政府　阻礙俄羅斯人發展

英媒：中國向金融危機國家撒錢 　只是把問題延後

俄羅斯外長證實：普丁會出席「G20峰會」　我們從不放棄接觸

女王逝世「滿滿獻花」到哪去？　英國民眾1善舉獲激賞

普丁心腹重申對「烏克蘭作戰」目標：要求基輔全面投降

英王室婆媳宮鬥還有續集！卡蜜拉不滿遭爆料　登后位先處理「她」

白金漢宮耗資136億翻修中！　查爾斯國王先暫居舊住所

把公車當炮房！誇張情侶後座「激烈晃動」惹怒乘客　22秒片瘋傳

迎夏日旺季　紐西蘭宣布解除邊境防疫、口罩疫苗全免

悼念英女王！紐西蘭宣布26日放假　總理阿爾登將出席國葬

李易峰曾說「最寶貝的東西是貞操」！6年前訪問被挖　網：啪啪打臉

柔性政黨也開鍘！民眾黨除名6違紀參選人　他當退輔會長：幫大家出氣

俄國18市議員連署「普丁下台」：過時的政府　阻礙俄羅斯人發展

麟洋配暫時拆夥！李洋改搭22歲學弟　王齊麟預計11月復出

羅至美／英國女王逝世　大英國協、王室存廢成新朝挑戰

台灣有機會導入！873萬KTM「GT-XR輕跑車」登場　選用奧迪5缸引擎

喬帥澳洲3年禁令有望解除！　原因竟是這位「網球狂人」

12星座面對壓力跟誰說？　「這星座」全將委屈吞下肚

看不到阿帕契！空中操演遇梅花攪局　慶籌會宣布13日機隊試航暫停

獨／法官陳伯均登山失聯！下切河谷40m驚見登山杖　曾辦鄭捷案

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

女王生前簽新法　力保夏綠蒂公主繼承權

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶由她繼承

威廉爆不想當國王！哈利秒自薦：那換我

查爾斯三世即位儀式「咬牙怒瞪」畫面曝

梅根想衝第一？哈利1動作提醒王室禮節

英王室婆媳宮鬥有續集！卡蜜拉先處理「她」

他讓女王最頭痛！專家：葬禮後將「神隱」

安巴公投　不再奉英王為國家元首

女王的柯基怎麼辦？將由「他」接手照料

正妹公務員自爆「啥都不用做睡到退休」結果慘

哈利有多愛梅根？女王也為她破例

把公車當炮房　情侶後座晃動片瘋傳

更多熱門

相關新聞

查爾斯三世即位儀式「咬牙怒瞪」畫面曝

查爾斯三世即位儀式「咬牙怒瞪」畫面曝

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世後，長子登基為新國王查爾斯三世（King Charles III），不過，查爾斯在即位儀式上二度被拍到對工作人員露出不耐煩的態度，不僅做出揮舞的手勢，還瞪眼、咬牙暗示要求助手快點清空桌面，而他要求撤下的是兒子威廉和哈利送的墨水瓶和鋼筆盤。

俄烏戰200天　「一張圖」看懂烏軍奪回失土

俄烏戰200天　「一張圖」看懂烏軍奪回失土

哈利有多愛梅根？女王也為她破例

哈利有多愛梅根？女王也為她破例

威廉對梅根示好　超暖動作曝光

威廉對梅根示好　超暖動作曝光

梅根想衝第一？哈利1動作提醒王室禮節

梅根想衝第一？哈利1動作提醒王室禮節

關鍵字：

國際焦點梅根卡蜜拉英國王室

讀者迴響

熱門新聞

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

統聯司機國道勇救31乘客　車停路肩沒了心跳

李易峰極樂裸照外洩！要玩3人行結果不舉

林襄一看到孫生「罕見怒了」！分手2年真實反應曝

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

Nono爆料上節目遭扭斷手骨「當事人竟在場」

6個超常見健康警訊！「容易覺得累」恐已末期

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理

李易峰嫖娼完事「讓妹子騎YouBike回家」

取代鐵網！他烤肉改用這1物

不爽「擋疫苗」遭圍剿　陳時中沒關麥曝真心：腦袋有問題

女王生前簽新法　力保夏綠蒂公主繼承權

砸27億元！23歲正妹「買下」上市公司

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面