快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」

▲哈利王子在女王過世後首度發表聲明。（圖／路透、翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世於8日辭世，享耆壽96歲。哈利王子在最新聲明中表示，非常感謝「奶奶」（Granny）睿智的建議和富有感染力的微笑，他會繼續以父親國王查爾斯三世為榮，「當知道您和爺爺平安地團聚了，我們也能露出微笑。」

Statement from Prince Harry pic.twitter.com/U0dwFWbyFV — Richard Palmer (@RoyalReporter) September 12, 2022

根據BBC報導，哈利王子聲明中感謝女王伊莉莎白二世這一生的貢獻，向她一生維護的優雅和尊嚴致敬，「在哀悼她的逝去時，我們大家都想起了她對服務和職責的承諾，她為許多人指明了方向。」哈利也回憶起去年爺爺菲利普親王過世時，女王曾說，「人生當然有最後的離別，當然也包括第一次見面。」

▲哈利與祖母英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）。（資料照／路透）



哈利說，「奶奶，雖然這最後的離別給我們帶來巨大的傷痛，但我永遠感激我們的每個第一次，從我最早和您一起的童年回憶、第一次入伍後與您見面，還有當您第一次看到我的妻子，並深深擁抱您深愛的曾孫時。」

哈利表示，他會永遠珍惜與女王共度的時光，同時會以父親查爾斯三世為榮，「謝謝您對服務的承諾，謝謝您的忠告，謝謝您富有感染力的微笑，當知道您和爺爺平安地團聚了，我們也能露出微笑。」