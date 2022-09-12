迎夏日旺季　紐西蘭宣布解除邊境防疫、口罩疫苗全免

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）宣布取消絕大部分的新冠防疫政策。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今（12）日宣布，自13日起取消大多數新冠肺炎相關的公衛限制措施，包含入境疫苗接種和要求篩檢等邊境防疫政策將全面解除；不再強制戴口罩；家庭接觸者不需隔離；新增確診數改為每周公布一次；疫苗服務將於29日結束。她認為這是新的里程碑，「這場大流行已經過去。」

根據「紐西蘭國家廣播電台」（RNZ）報導，阿爾登與紐西蘭COVID-19對策部長維羅爾（Ayesha Verrall）下午證實，過去為防疫建立的「紅綠燈系統」僅適用至12日晚間11時59日為止，自13日起除了醫療或老年護理機構之外，政府不再強制民眾戴口罩，篩檢呈陽性者仍須隔離7天，但家庭接觸者只需每天自主快篩而不再需要跟著隔離。

紐西蘭的邊境防疫政策也將全面解除，取消對入境旅客和機組人員的所有疫苗接種要求，入境者的篩檢改為鼓勵、非強制。阿爾登表示，迫切需要復甦的紐西蘭人民和企業，時隔2年多來首次能迎接夏季，幫助推動至關重要的更大規模經濟活動，「這是紐西蘭政府面對新冠疫情的一個新里程碑」、「我們正在繼續前進，因為這場大流行已經過去了。」

隨著紐西蘭政府不再要求疫苗接種，疫苗服務也將於29日結束，未來將由雇主、業者自行決定是否要求接種疫苗。所有65歲以上年長者或50歲以上原住民族群，若篩檢確診可以向政府領取抗病毒藥物。另外，每日新增確診與住院病例報告將改為每周公布一次。

阿爾登說，「最新的健康指南顯示，自2月以來，確診和住院人數屢創新低，全國人口接種優質的疫苗，擴大了抗病毒藥物的易取得性，因此紐西蘭有能力向前邁步。」她補充，雖然解除防疫措施短時間內會讓情況看似變糟，但事實是一切終將好轉。