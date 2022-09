查爾斯三世即位儀式不耐煩！「咬牙怒瞪」全被拍　關鍵2畫面曝光

▲英國新任國王查爾斯三世在宣誓即位的儀式上被拍到「咬牙切齒」不耐煩的模樣,引發批評。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)逝世後,長子登基為新國王查爾斯三世(King Charles III),不過,查爾斯在即位儀式上二度被拍到對工作人員露出不耐煩的態度,不僅做出揮舞的手勢,還瞪眼、咬牙暗示要求助手快點清空桌面,而他要求撤下的是兒子威廉和哈利送的墨水瓶和鋼筆盤。

綜合《紐約郵報》等外媒報導,查爾斯三世10日出席登基會議(Accession Council),即位為英國國王,然而,當天他卻二度被拍到表現出「不耐煩」的表情。影片中可見,查爾斯不斷做出手勢揮舞,要求助手們趕緊撤掉鋼筆盤和墨水瓶,當他坐下來開始簽署誓言時,發現鋼筆盤還在桌面上,他更是不耐煩地瞪大眼睛、咬牙切齒地暗示要人立刻拿走,簽完文件後丟在桌上也發出較大聲響。

Start as you mean to go on. pic.twitter.com/2dsb150Z0s

據報導,查爾斯要求撤下的這2樣物品都是他的兒子威廉王子和哈利王子送給他的,查爾斯不耐煩的相關影片已在推特上成為熱門話題,其中1則短片累計至少2500萬次觀看。有網友嘲諷地說,「僕人們必須為我清桌子,不該要我自己動手」、「皇家的象徵,『把這該死的東西移開』」、「得按照你的意思開始」。部分人士嚴厲批評,查爾斯三世的行為顯示出他的傲慢、王子病。

▼查爾斯三世簽署文件二度不耐煩的完整影片。

Where’s the pen guy?! King Charles seems angry and frustrated at his desk setup, summons an aide to fix it, twice. The Queen never lost her cool in public like this. pic.twitter.com/vU8Q2I3gFU