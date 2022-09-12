日本計畫「秋天解禁」自由行！　日媒曝：首相岸田最快本周決定

▲日本目前已鬆綁入境限制，開放購買「機加酒」的團客入境。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本目前已鬆綁入境限制，開放購買「機加酒」的團客入境，同時取消僅開放102個國家與地區民眾入境的限制。有消息指出，各界關注的免簽證自由行，有望在今年秋天解禁，首相岸田文雄最快在本周就會做出決定。

根據《彭博社》報導，消息人士指出，日本政府正朝開放個人旅行的方向鬆綁防疫政策，取消入境人數上限，也能夠自行預訂機票與飯店，可能會以「秋季解禁」為目標，首相岸田預計在本周就會做出最後決定。

日本7日正式放寬單日入境人數上限、開放無導遊團客入境，且打滿3劑疫苗者不須提供72小時內PCR陰性證明。雖然自由行依然未開放，但7日起接受由旅行社安排好「機加酒」的團客，不論有無導遊陪同皆可入境，也可自行安排觀光及用餐等行程。

日本內閣官房副長官木原誠二11日表示，受到日圓貶值的影響，許多海外人士都想到日本旅遊，政府會審慎考慮鬆綁入境總數、自由行待遇和免簽證等措施，「（政府）將會從整體上認真調整，必定會在不遠的將來實施。」

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