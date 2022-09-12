哈利有多愛梅根？讓英國女王也妥協　同意「為她破例」

▲哈利對梅根的寵愛，讓已故的英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）也曾為他們打破王室傳統慣例。（資料照／路透）

記者張寧倢／編譯

英國女王逝世後，退出王室的哈利王子在溫莎堡外觀看悼念鮮花時，為妻子梅根開車門的貼心舉動，獲得一片好評。事實上，哈利對梅根的「格外寵愛」已傳聞多年，英媒報導，早在2017年就已讓女王特別為她破例，允許還沒嫁進門的梅根公開出席王室活動，這同時也證明了哈利在女王心中的「特殊地位」。

▲王室作家表示，英國女王生前相當疼愛孫輩、曾孫輩的孩子們。圖為已故女王和她的孫子哈利。（資料照／路透）

英國《鏡報》報導，王室傳記作者朱諾爾（Penny Junor）表示，女王和所有孫輩和曾孫輩關係都很親密，但孫子哈利卻在她心中保有「特殊地位」。哈利2017年11月27日和梅根訂婚，同一年的聖誕節假期，王室成員一同前往諾福克郡的桑德令罕府莊園（Sandringham House）時，原本尚未嫁進門的梅根是不被允許參加的，但女王卻為了梅根打破王室傳統，同意讓她公開出席教堂晨禱活動。

▲梅根2017年獲准出席王室聖誕節活動，身旁除了當時的未婚夫哈利之外，還有威廉與凱特夫婦、菲利普親王。（圖／取自英國王室網頁）

朱諾爾說，英國王室也和一般家庭一樣，女王和孫輩的關係比和子女來得更融洽，「但是威廉和哈利在她心中占據著特殊的位置。」然而，梅根過去接受美國知名主持人歐普拉訪問時透露，她和女王的第一次見面是結束教堂禮拜後，在溫莎堡皇家小屋（Royal Lodge）中進行的，下車前哈利問她「會不會行屈膝禮」時，是她第一次意識到「王室生活應該不會太容易」。

▲梅根接受歐普拉專訪時曾透露，英國女王對她「一直很好」。（資料照／路透）

梅根告訴歐普拉，她在屋外練習好如何行屈膝禮才進屋，「然後，我們就坐在那裡聊天，一切很美好、很輕鬆」。梅根後來補充，「女王一直都對我很好。」近日，哈利受哥哥威廉的邀請，至溫莎堡外觀看悼念女王的鮮花，這是威廉、凱特、哈利和梅根4人繼2020年出席大英國協日教堂儀式之後，睽違2年再次「同框」現身，被視為2對夫妻有望和解、重新團結的時刻。

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