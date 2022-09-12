「真男人」群組爽看吳夢夢！台中老司機挨告　見御用律師急投降

▲台灣AV女優吳夢夢，不滿2名老司機在群組分享自己的A片，於是向2人提告。（圖／翻攝自instagram／monmon8.0）

記者白珈陽 、翁子皓／台中報導

「台灣第一AV女優」吳夢夢見自己主演的A片作品，被上傳到LINE群組上，供網友免費瀏覽下載，一怒之下委託御用律師王啟任，向涉嫌流出影片的孫姓、黃姓男子提告。孫、黃2人遭台中地檢署依違反著作權法起訴後，設法與吳夢夢達成和解，吳夢夢之後撤回告訴，台中地院判決公訴不受理。

台中孫姓男子日前將吳夢夢主演的A片《年度最強企劃之三鄰居淫亂生活》，上傳到LINE群組「操你全家開拓人生」，供網友免費爽看、下載。黃姓男子則在LINE群組「真男人互助會」分享吳夢夢拍攝的《新年必解酒吧艷遇》、《27分鐘無限中出拉著要上班的老公榨精，一滴都不剩才能走》2部A片。

吳夢夢得知此事後非常生氣，認為孫、黃罔顧她辛苦拍片，不尊重作者著作權，找來勝訴無數的御用律師王啟任向兩人提告。士林地檢調查發現2人家住台中，不在士林地檢的管轄範圍，於是請台灣高檢署將本案移轉給台中地檢署偵辦。孫姓、黃姓男子一聽到吳夢夢對自己提告，嚇得趕緊跟吳夢夢取得和解，吳夢夢見2人也滿有誠意，稍後便撤回告訴。台中地院鑒於本案為告訴乃論之罪，最終判決公訴不受理。

日前高雄夏姓、胡姓男子曾在LINE群組分享吳夢夢影片，而遭吳提告，當時法官依違反著作權法，判處夏男拘役40天，得易科罰金，而胡男則因找不到證據，予以不起訴。吳夢夢的委託律師王啟任，在全台對多名老司機提告侵犯著作權，共有10多名男子與吳夢夢和解，王的客戶不乏名人，除了吳夢夢外，也替「雞排妹」鄭家純處理與醫美診所肖像權糾紛。

