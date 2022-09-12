「誹聞女友」玄松月又失寵？眼鏡OL近身輔佐金正恩　嬌羞眼觀四處

▲建政74周年慶祝活動上，金正恩身旁站著一名身份不詳的女性，似乎是新的貼身秘書。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

記者羅翊宬／編譯

過去每當北韓（朝鮮）最高領導人金正恩出席閱兵儀式、發表公開演說、視察各地時，總能見到其胞妹金與正、以及先前謠傳的「誹聞女友」玄松月的身影。不過，南韓媒體發現，從最近的影片來看，金正恩身旁似乎又多出了陌生的身影，看起來約莫是20至30多歲的女人，白皙臉頰顯得圓潤，因此推測玄松月是否失寵了。

根據南韓《韓聯社》報導，北韓於8日在平壤萬壽台舉行建政74周年（99國慶）紀念活動，從北韓官媒《朝鮮中央電視台》所公佈的影片來看，金正恩的身旁似乎跟著一位身份不詳的女性，該名女性綁起她的長髮、穿上黑色西裝、同時戴上細框眼鏡，目測年齡約為20至35歲。

當金正恩向出席慶祝活動的貴賓揮手致意時，該名女性便站在一旁監控現場，而在表演開始後，她便坐在金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正身後，以及朝鮮勞動黨副部長玄松月旁邊的座位，觀察眼前的一舉一動。

▲該名女性坐在金與正、玄松月的身後。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

過去，負責監控現場、遞上演說文件、拉椅子等重要的「貼身秘書」工作，幾乎是由玄松月或是金與正負責，然而從今年初起金正恩的身邊開始多出外界陌生的臉孔，例如今年2月26至28日勞動黨第2次初級黨書記大會時，一名身份不詳、年約40多歲的女性向金正恩遞上演說文件。

該名女性總是穿上整齊的黑色套裝、手持黑色包包，今年4月11日平壤松花大街竣工典禮、4月13日平壤普通江畔瓊樓洞高級住宅竣工典禮上皆可以看到她的身影；4月15日太陽節（金正日冥誕）紀念活動時坐在一旁望著金正恩；4月25日建軍節閱兵典禮時則負責協助玄松月，整理金正恩收到的花束。

另外，7月27日戰勝節紀念活動上，也由一名身份不詳的女性取代玄松月原本的地位，負責在現場服侍金正恩和李雪主。

▲金正恩的「緋聞女友」玄松月。（圖／達志影像）

若以過去的邏輯推論，恐怕外界會質疑這是否代表玄松月「失寵」了；不過《韓聯社》卻認為事實恐怕並非如此，推測作為朝鮮勞動黨宣傳煽動部副部長的玄松月應該是還有更重要的工作，因此當局才會讓其他人接下輔佐金正恩的貼身秘書工作。

事實上，今年6月北韓穀倉黃海南道爆發水因性傳染疾病疫情時，北韓官媒便報導包含玄松月在內等高級主要幹部捐獻醫療藥品的消息，為玄松月等人營造積極且正面的形象，因此《韓聯社》認為，玄松月的地位與影響力應該沒有降低。