記者張寧倢／編譯
日本氣象廳指出，今年第12號颱風「梅花」強度為強颱，目前已開始侵襲沖繩縣，今（12）日上午9時距離石垣島僅剩40公里，但颱風移動速度緩慢，可能造成長時間的影響，宮古島恐出現吹垮房屋的強風暴雨。而日本氣象廳發布的預測路徑圖可見，梅花颱風的「強風區」現已籠罩台灣東北部。
根據日本氣象廳公布資訊，強颱「梅花」今日上午9時在石垣島以南40公里的海面上，以緩慢的速度向北方移動，中心氣壓為955百帕，中心附近最大風速為每秒40公尺，最大瞬間風速則為每秒60公尺，強度到達強颱等級。
非常に強い台風12号は、沖縄県の石垣島や西表島、それに多良間島などを暴風域に巻き込みながら石垣島の南の海上を北上しています。きょう昼すぎから夕方にかけて先島諸島にかなり接近する見通しで暴風や高波などに厳重な警戒が必要です https://t.co/22a4NUrpWq— ＮＨＫ生活・防災 (@nhk_seikatsu) September 11, 2022
值得注意的是，由於台灣和石垣島僅相隔僅270公里遠，梅花颱風中心外圍的「強風區」（路徑圖中黃圈部分）目前已經籠罩了台灣本島東北部。據日本氣象廳定義，強風區的風速至少達到每秒15公尺以上，而暴風區（紅圈部分）風速則至少每秒25公尺，目前包含石垣島在內的八重山群島與宮古島西南部都位於暴風區內。
日本氣象廳指出，颱風移動速度緩慢，估計未來將維持強度，持續北上，並造成長時間的持續影響，須嚴密警戒狂風、強浪。先島諸島估計將出現時雨量70mm以上的暴雨，而12日、13日平均浪高預計達10公尺；宮古島部分地區將颳起足以吹垮房屋的強風；八重山群島海岸河口等低漥地區須嚴防淹水。
▲日本氣象廳發布的「梅花」強颱路徑圖可見，台灣東北部地區已經籠罩在「強風區」（黃圈部分）之中。（圖／翻攝自日本氣象廳）
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