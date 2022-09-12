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女助理遭高層性騷求助　築間董事長冷回：他是我好兄弟

築間幸福鍋物餐飲集團創立至今12年，擁有上百家分店。

▲築間幸福鍋物餐飲集團創立至今12年，擁有上百家分店。

圖文／鏡週刊

築間集團策略長陳予澤遭控性騷擾，被害女助理A小姐不堪長期受辱，向董事長林楷傑求助，沒想到林卻稱因2人是好兄弟，他不便開口也未及時處置，A小姐向勞動局申訴後，集團才將陳記過降職，但A小姐認為懲處不痛不癢，已提出刑事告訴，要為自己討回公道。

陳予澤強吻A小姐事件過沒多久，陳又帶著A小姐到中部跑行程，還在凌晨2點要A小姐到酒店載他回台北，也許是在酒店玩得不夠盡興，他一上車就嚷嚷著要摸「軟軟的地方」，等車開上高速公路，他更是不顧危險，直接伸手戳A小姐的胸部，還順勢往下撫摸她的腰部及大腿根部，A小姐當下氣憤尖叫，但陳卻藉著酒意繼續亂摸，甚至還問A小姐怕不怕癢？

▼築間董事長林楷傑（左）遭控包庇陳予澤（右）性騷女下屬。

築間董事長林楷傑（左）遭控包庇陳予澤（右）性騷女下屬。（翻攝林楷傑臉書）

忍無可忍的A小姐事後傳訊給董事長林楷傑，告知陳予澤的種種獸行已讓她身心俱疲，希望能夠調職，沒想到林竟回覆稱與陳是好兄弟，不方便開口，要她自己跟陳講清楚，還「義正嚴詞」地表示：「應由妳給他一個教訓，這屬個人觀感問題，妳不講就會縱容他。」A小姐求助碰壁，只好照林的建議傳訊嚴詞譴責陳，陳回訊時雖連道歉3次，卻辯稱：「我拉近距離的方式不適合你！」

事後A小姐被調至門市店面支援，離開總公司，卻發現公司不但沒對陳進行調查懲處，後續還有其他女員工接連受害，於是轉向台北市政府勞動局申訴，之後，經理才傳訊告知她，董事長已經以「對下屬有不正當性騷擾行為」的理由，將陳予澤記過、降級，但實際上陳的頭銜跟工作內容完全沒變，懲處根本不痛不癢。

更誇張的是，勞動局調查發現，築間集團接獲A小姐的性騷擾申訴後，從頭到尾都未啟動調查程序，3個月內也未做任何處置，後來發出的懲處公告，還刻意將「性騷擾」等關鍵字句刪除，明顯違反《性別工作平等法》相關規定。

A小姐痛批：「築間集團縱容陳予澤這匹惡狼，害我跟其他女員工受害，集團內部還傳出，是因為我跟他分手才被調職的謠言，根本就是汙辱我的人格！我已經正式提告，希望司法能夠還我公道！」

▼築間集團將幸福當口號，看在遭性騷的女員工眼裡，十分諷刺。

築間集團將幸福當口號，看在遭性騷的女員工眼裡，十分諷刺。（翻攝臉書）

築間集團則證實曾接獲被害人申訴，該公司據此已進行個別訪談，認為是彼此有認知落差而造成誤會，經內部檢討，策略長維持原本職務，但為避免爭議，已調整他的工作內容。

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