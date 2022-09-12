築間高層性騷女助理噁心訊息曝　「能不能同時交2個男友」

▲築間策略長陳予澤（左）帶酒夜闖女助理房間，助理（右）怕遭非禮，在廁所躲到清晨。



圖文／鏡週刊

在築間集團任職助理期間，A小姐為了生活，只得不斷隱忍策略長陳予澤的騷擾行為，但陳的言行越來越誇張，不但一直逼A小姐喝酒，還常常在下班後傳露骨的訊息，A小姐若不跟他喝酒，或不回答私人隱私問題，就會被陳責罵不會做人，他還曾在酒後熊抱、強吻A小姐，讓A小姐痛批，「我覺得非常噁心！」

▼陳予澤經常酒後傳訊「趁亂告白」，騷擾女助理。



A小姐說，陳予澤曾深夜酒後打電話給她「趁亂告白」，為了生活，她只能不斷隱忍、閃躲，但職務內容又很難避免和他獨處，所以每天都很痛苦。某次，2人到南部出差，陳竟然在晚間應酬結束後，買了10幾罐啤酒及鹽酥雞直闖她的房間，要她「陪酒」，A小姐婉拒，卻遭陳嗆聲：「我已經拒絕了那些大老闆的續攤，選擇買酒回飯店找妳，妳最好識趣一點！」

畢竟陳予澤是主管，A小姐迫於無奈，只好勉為其難喝了幾杯，但陳卻不斷逼她喝酒，為了避免喝醉被非禮，A小姐最後佯稱想吐，將自己反鎖在房間的廁所，直到隔天凌晨5點，聽到陳離開房間的開門聲，她才敢從廁所出來。

▼出差前夕，陳予澤傳訊給女助理，暗示想跟她住同一房。



A小姐告訴本刊，除了毛手毛腳、逼她喝酒之外，陳予澤還常傳一些騷擾訊息給她，例如「多愛我一點」「我喜歡你，你也要喜歡我啊」，尤其酒過三巡更是露骨，不僅責怪她不配合「親一個」，還曾在出差前傳訊：「我只留了浴缸給你，床是我的！」暗示想和A小姐同住一個房間。

更離譜的是，得知A小姐有男朋友之後，陳竟然問她：「能不能接受同時交2個男友？」還提醒她：「跟男友發生關係時要戴套！」A小姐下班後，陳還會傳訊問她是不是在和男友「開心」，硬把下流當幽默的性騷擾行為，讓A小姐氣憤不已，但為保住工作，只能苦笑以對或顧左右而言他。

▼陳予澤常傳騷擾訊息給女助理，內容十分露骨。



雖然不斷讓陳予澤碰軟釘子，但他仍不死心，多次邀約A小姐私下吃飯不成，就以公務應酬為由要她陪同，沒想到今年某次應酬席間，陳竟強拉A小姐到暗處，接著從正面熊抱，還湊上嘴想強吻，A小姐不斷閃躲、迴避，還一直試圖掙脫離開，但陳就是不肯放手。期間，集團董事長林楷傑經過，眼見2人在暗處拉扯，竟未上前關心，而是默默離開，讓A小姐十分失望。

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