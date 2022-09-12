築間高層狂性騷「多吐幾次就好」　美女助理揭他真面目下場慘

▲女助理長期遭陳予澤性騷擾，身心受創，日前已正式提告。示意畫面，圖非當事人。



圖文／鏡週刊

創立至今12年、擁有上百家分店的「築間幸福鍋物」餐飲集團，集團策略長陳予澤遭控長期性騷擾女助理，女助理A小姐曾向董事長反應無效，已向台北市政府勞動局檢舉，也對陳提出刑事告訴，雖然勞動局調查認定築間集團違反《性別工作平等法》，將依法開罰，但陳卻屹立不搖，反而是身心受創的A小姐申請留職停薪未過，最後被依曠職解雇。

▼女助理開公司車接送陳予澤，他卻在車上對助理襲胸、吃豆腐。



A小姐氣憤地告訴本刊，她被解雇前意外得知，集團裡受害的女員工不只她一個人，為了避免其他女性受害，她才決定挺身而出。A小姐痛批：「陳予澤根本把員工當成奴隸，如果我一走了之，他的真面目永遠不會被揭發！」

▼築間幸福鍋物餐飲集團創立至今12年，擁有上百家分店。



「我去年應徵集團董事長室行政助理一職，陳予澤也是面試主管之一。」A小姐說，錄取之後，她被指派為陳的助理，主要工作是開車接送陳上下班、陪同行程、完成指派任務、參與會議並紀錄等等。

▼築間曾榮獲幸福企業金獎，卻傳出高層是性騷慣犯，十分諷刺。



一開始的前2週，陳的舉止都很正常，2人的對話也多半圍繞著公事，但陳卻常有意無意地暗示A小姐，想在集團有好的發展，主管很重要，而他就是A小姐唯一的主管，握有她升遷的生殺大權。此外，陳還不時幫A小姐洗腦，表示為了培養跟同事及客戶的感情、增進工作效率，應酬喝酒是必須的，只要「多吐幾次就好了」。A小姐礙於主從關係，不敢有意見。

▼築間集團以小火鍋起家，目前有上百間分店，被稱為餐飲界黑馬。



不久之後，A小姐發現陳予澤常會刻意跟她肢體接觸，例如她接送陳時，坐在副駕駛座的陳經常藉故拿後座物品，轉身用手觸碰她的胸部，本來以為陳只是不小心，但由於次數實在太過頻繁，A小姐才驚覺陳是故意吃她豆腐。為了自保，她最後索性將物品全都放在腳下，不讓陳有可乘之機，沒想到陳非但沒收手，甚至變本加厲。

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