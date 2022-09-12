　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理　「要摸軟軟地方」

女助理開公司車接送陳予澤，他卻在車上對助理襲胸、吃豆腐。（翻攝陳予澤臉書）

▲女助理開公司車接送陳予澤，他卻在車上對助理襲胸、吃豆腐。

圖文／鏡週刊

有上百家分店的「築間幸福鍋物」餐飲集團，去年曾榮獲幸福企業金獎，諷刺的是，集團策略長陳予澤竟是職場性騷擾慣犯！陳的女助理投訴，多次遭陳熊抱、強吻、襲胸，甚至和他一起出差時遭對方直闖房間。不堪受辱的女助理向董事長反應，竟遭以「二人是兄弟」為由甩鍋，台北市勞動局調查後認定陳性騷屬實，但他在集團內仍屹立不搖，反而是助理慘遭解雇，非常離譜！

▼築間幸福鍋物餐飲集團創立至今12年，擁有上百家分店。

築間幸福鍋物餐飲集團創立至今12年，擁有上百家分店。

A小姐去年應徵集團董事長室行政助理，錄取後被指派為策略長陳予澤的助理，主要工作是開車接送陳、陪同行程等等。剛開始，陳舉止正常，但卻常暗示A小姐，想在集團有好的發展，主管握有升遷的生殺大權，還不時表示為培養感情、增進工作效率，應酬喝酒是必須的，只要「多吐幾次就好了」。

▼築間曾榮獲幸福企業金獎，卻傳出高層是性騷慣犯，十分諷刺。

築間曾榮獲幸福企業金獎，卻傳出高層是性騷慣犯，十分諷刺。（翻攝林楷傑臉書）

不久後，A小姐接送陳時，坐在副駕駛座的陳常藉故拿後座物品，轉身用手「不小心」觸碰她的胸部，但次數太頻繁，她驚覺陳是故意吃她豆腐，陳還曾深夜酒後打電話給她「趁亂告白」，為了生活，她只能不斷隱忍。某次，2人出差，陳竟在應酬後，買啤酒直闖她的房間，A小姐婉拒飲酒還被陳責罵，最後只能把自己反鎖在房間廁所，避免被非禮。

除此之外，陳予澤還常傳騷擾訊息給A小姐，得知她有男友，陳竟提醒她發生關係時要戴套、下班後問她是不是在和男友「開心」，這些下流的性騷擾行為，讓A小姐氣憤不已。

▼出差前夕，陳予澤傳訊給女助理，暗示想跟她住同一房。

出差前夕，陳予澤傳訊給女助理，暗示想跟她住同一房。（讀者提供）

陳還會以公務應酬為由要A小姐陪同，再趁席間熊抱強吻、拉扯，雖集團董事長林楷傑一度目擊，卻只是默默離開，讓A小姐十分失望。強吻事件過沒多久，陳又帶A小姐跑行程，要她凌晨到酒店載他北返，陳竟在車上說要摸「軟軟的地方」，在高速公路上伸手戳A小姐的胸部，A小姐氣憤尖叫，但陳甚至還問A小姐怕不怕癢？

忍無可忍的A小姐事後告知董事長林楷傑關於陳予澤的獸行，不料林竟回覆稱與陳是好兄弟，要她自己給陳教訓，A小姐求助碰壁，只好照林的建議傳訊譴責陳，陳回訊時雖連道歉3次，卻辯稱：「我拉近距離的方式不適合你！」

▼築間董事長林楷傑（左）遭控包庇陳予澤（右）性騷女下屬。

築間董事長林楷傑（左）遭控包庇陳予澤（右）性騷女下屬。（翻攝林楷傑臉書）

事後A小姐被調職，卻發現公司未對陳調查懲處、還有其他女員工受害，便向勞動局申訴，之後，經理告知她，董事長已以「對下屬有不正當性騷擾行為」將陳予澤記過、降級。A小姐痛批築間集團縱容陳予澤，集團內部竟還傳出她是因兩人分手才被調職的謠言，「汙辱我的人格！」已正式提告，望司法能還她公道。

針對A小姐控訴遭策略長性騷擾，築間集團證實曾接獲被害員工申訴，該公司據此已進行個別訪談，認為是彼此有認知落差而造成誤會，但因被害員工未提出相關資料供公司調查，經內部檢討，策略長維持原本職務，但為避免爭議，已調整他的工作內容。

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
【性騷慣犯色高層1】美女助理開車遭襲胸　已婚主管頻暗示升遷潛規則
【性騷慣犯色高層2】闖房灌酒強吻全都來　陳予澤性騷下屬噁心訊息曝光
【性騷慣犯色高層3】求助董事長遭回：他是我兄弟　築間縱放惡狼冷處理

►顏色超美的「鍋寶湯鍋」699元＋買一送一！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理　「要摸軟軟地方」
「微風女神」熱戀媒體大亨！拍肩洩情侶關係　午餐大啖一星米其林
李易峰嫖娼被抓竟是因太摳！　完事「讓妹子騎YouBike回家
恐有三颱接力！颱風活躍期來了　「莫柏」最快今生成
10縣市豪大雨！梅花「強度登頂」全台變天　今明最近陸警機率曝
今起校園不停課！1人確診全班快篩「補習班也鬆綁」　新制一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理　「要摸軟軟地方」

九旬翁拿登山杖活活打死妻　兒返家目睹滿地血！結局曝光

台南烤肉大火孫女救公嬤3死　雙親哭紅眼：只是出去一下

新北五股「百坪工廠大火狂燒」　沖床機台全燬損失待估

北市士林店家招牌「重砸人行道」！1人受傷　居民嚇：差點晚7天回家

快訊／爸爸新店溪抓魚失蹤！兒驚見「腳踏車停河堤」　警消急搜索

女美容師輕生「租屋處變凶宅」　房東告死者母親求償200萬

大豹溪烤肉急流吞帳篷　女狂吼「不要收了啦！」驚悚洪水畫面曝

「內湖唐老大」4惡煞逼車變三寶3追撞　趕烤肉遭折凳砸車！

台南烤肉祖孫3死成焦屍　消防局提醒注意用火安全

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

球棒砸店、招牌貼符咒！　加盟主自毀廖老大無奈笑

日本38歲男當出租先生 「默默陪伴」時薪台幣2千

李易峰嫖娼「警方證實了」　遭拘留15天違法毀星路

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

女車主待轉區當停車格　騎士愣：不覺得怪嗎？

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理　「要摸軟軟地方」

九旬翁拿登山杖活活打死妻　兒返家目睹滿地血！結局曝光

台南烤肉大火孫女救公嬤3死　雙親哭紅眼：只是出去一下

新北五股「百坪工廠大火狂燒」　沖床機台全燬損失待估

北市士林店家招牌「重砸人行道」！1人受傷　居民嚇：差點晚7天回家

快訊／爸爸新店溪抓魚失蹤！兒驚見「腳踏車停河堤」　警消急搜索

女美容師輕生「租屋處變凶宅」　房東告死者母親求償200萬

大豹溪烤肉急流吞帳篷　女狂吼「不要收了啦！」驚悚洪水畫面曝

「內湖唐老大」4惡煞逼車變三寶3追撞　趕烤肉遭折凳砸車！

台南烤肉祖孫3死成焦屍　消防局提醒注意用火安全

羅嘉翎金牌戰「完封」對手　波蘭跆拳公開賽強勢封后

曹興誠批中國是流氓：想套套子在嘴上讓他沒辦法咬人

林襄挺爆乳找一日男友！喜當「甜美賢內助」…開賣NFT搭2樂天女神

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理　「要摸軟軟地方」

九旬翁拿登山杖活活打死妻　兒返家目睹滿地血！結局曝光

「微風女神」熱戀媒體大亨！拍肩洩情侶關係…午餐大啖一星米其林壽司

運價像溜滑梯跌回疫前　越南與兩岸航線運價一百美元大關失守　

美式、拿鐵買2送2！4大超商「開工優惠」一次看　茶飲爽喝第2杯7折

唐綺陽運勢／水逆來了！騙局易被揭穿 金牛「1招升溫戀情」雙子控制脾氣

拜登正式接受邀請　將偕夫人參加英女王國葬

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

台南孫女衝上樓救祖父母　3人慘困死火場

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

內湖4惡煞逼車　慘變三寶3連撞

即／蘆洲警自戕不治　搶救28小時家屬同意拔管

害壽司郎停業3月！她一把火毀14車　悍女霸氣全賠了

小孩取餐卻找不到家長付錢　真相讓人拳頭硬了

獨／加盟主「自毀砸店」是這間...廖老大笑了

女美容師租屋輕生變凶宅　房東求償200萬

即／新北新店溪釣客失蹤！警消急出動尋人

烤肉釀3死悲劇！台南透天厝大火　3人燒成焦屍

士林店家招牌重砸人行道！居民嚇壞繞道

廖老大藍寶堅尼違停紅線　駕駛身分曝光

新北百坪工廠大火狂燒　沖床機台全燬損失待估

更多熱門

相關新聞

台股大跌！存00878腦袋放空也不怕

台股大跌！存00878腦袋放空也不怕

台股跌破萬5關卡，短中期均線全面失守且下彎，市場預料在9/21美國聯準會會議前，波動在所難免；加上眼前廠商消化庫存壓力仍大，基本面不給力，美中晶片戰又開打，股市前景堪憂，也讓存股族信心開始動搖。投資人想問，要逢低撿便宜，到底該怎麼買才安全？

國小恐怖宿舍曝！老師確診隔離　控校長惡整

國小恐怖宿舍曝！老師確診隔離　控校長惡整

老公上了小孩同學的媽　正宮無畏走光猛虎撲小三

老公上了小孩同學的媽　正宮無畏走光猛虎撲小三

恐怖女老師開車暴衝　撞飛「人肉保齡球」

恐怖女老師開車暴衝　撞飛「人肉保齡球」

妹子創業賣炸巨蛋　「胸前奶蛋」太誘人

妹子創業賣炸巨蛋　「胸前奶蛋」太誘人

關鍵字：

鏡週刊築間餐飲陳予澤林楷傑

讀者迴響

熱門新聞

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

取代鐵網！他烤肉改用這1物

李易峰開房看謎片私照流出！　遭爆「選妃」拍戲飯店藏嬌

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

台南孫女衝上樓救祖父母　3人慘困死火場

10縣市豪大雨！梅花今明最靠近　陸警機率曝

快訊／李易峰嫖娼警方證實了！遭拘留15天

廖老大手搖飲「仙氣女店員」　千人停戰求地址

李易峰嫖娼完事「讓妹子騎YouBike回家」

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶由她繼承

威廉爆不想當國王！哈利秒自薦：那換我

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面