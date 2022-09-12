「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理　「要摸軟軟地方」

▲女助理開公司車接送陳予澤，他卻在車上對助理襲胸、吃豆腐。



圖文／鏡週刊

有上百家分店的「築間幸福鍋物」餐飲集團，去年曾榮獲幸福企業金獎，諷刺的是，集團策略長陳予澤竟是職場性騷擾慣犯！陳的女助理投訴，多次遭陳熊抱、強吻、襲胸，甚至和他一起出差時遭對方直闖房間。不堪受辱的女助理向董事長反應，竟遭以「二人是兄弟」為由甩鍋，台北市勞動局調查後認定陳性騷屬實，但他在集團內仍屹立不搖，反而是助理慘遭解雇，非常離譜！

▼築間幸福鍋物餐飲集團創立至今12年，擁有上百家分店。



A小姐去年應徵集團董事長室行政助理，錄取後被指派為策略長陳予澤的助理，主要工作是開車接送陳、陪同行程等等。剛開始，陳舉止正常，但卻常暗示A小姐，想在集團有好的發展，主管握有升遷的生殺大權，還不時表示為培養感情、增進工作效率，應酬喝酒是必須的，只要「多吐幾次就好了」。

▼築間曾榮獲幸福企業金獎，卻傳出高層是性騷慣犯，十分諷刺。



不久後，A小姐接送陳時，坐在副駕駛座的陳常藉故拿後座物品，轉身用手「不小心」觸碰她的胸部，但次數太頻繁，她驚覺陳是故意吃她豆腐，陳還曾深夜酒後打電話給她「趁亂告白」，為了生活，她只能不斷隱忍。某次，2人出差，陳竟在應酬後，買啤酒直闖她的房間，A小姐婉拒飲酒還被陳責罵，最後只能把自己反鎖在房間廁所，避免被非禮。

除此之外，陳予澤還常傳騷擾訊息給A小姐，得知她有男友，陳竟提醒她發生關係時要戴套、下班後問她是不是在和男友「開心」，這些下流的性騷擾行為，讓A小姐氣憤不已。

▼出差前夕，陳予澤傳訊給女助理，暗示想跟她住同一房。



陳還會以公務應酬為由要A小姐陪同，再趁席間熊抱強吻、拉扯，雖集團董事長林楷傑一度目擊，卻只是默默離開，讓A小姐十分失望。強吻事件過沒多久，陳又帶A小姐跑行程，要她凌晨到酒店載他北返，陳竟在車上說要摸「軟軟的地方」，在高速公路上伸手戳A小姐的胸部，A小姐氣憤尖叫，但陳甚至還問A小姐怕不怕癢？

忍無可忍的A小姐事後告知董事長林楷傑關於陳予澤的獸行，不料林竟回覆稱與陳是好兄弟，要她自己給陳教訓，A小姐求助碰壁，只好照林的建議傳訊譴責陳，陳回訊時雖連道歉3次，卻辯稱：「我拉近距離的方式不適合你！」

▼築間董事長林楷傑（左）遭控包庇陳予澤（右）性騷女下屬。



事後A小姐被調職，卻發現公司未對陳調查懲處、還有其他女員工受害，便向勞動局申訴，之後，經理告知她，董事長已以「對下屬有不正當性騷擾行為」將陳予澤記過、降級。A小姐痛批築間集團縱容陳予澤，集團內部竟還傳出她是因兩人分手才被調職的謠言，「汙辱我的人格！」已正式提告，望司法能還她公道。

針對A小姐控訴遭策略長性騷擾，築間集團證實曾接獲被害員工申訴，該公司據此已進行個別訪談，認為是彼此有認知落差而造成誤會，但因被害員工未提出相關資料供公司調查，經內部檢討，策略長維持原本職務，但為避免爭議，已調整他的工作內容。

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