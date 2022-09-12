女王移靈愛丁堡！民眾擠爆道路致敬　12日追悼會查爾斯三世將出席

記者趙蔡州／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，靈柩11日上午從巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）啟程移靈，經6小時車程後抵達愛丁堡荷里路德宮，預計12日再移靈到聖吉爾斯大教堂舉辦追悼儀式，屆時查爾斯三世夫婦也會出席，直到13日下午在由皇家空軍把靈柩運至倫敦。

女王伊莉莎白二世靈柩11日上午10時從蘇格蘭巴爾莫勒爾堡啟程移靈，過程中行經亞伯丁（Aberdeen）、丹地（Dundee）、伯斯（Pairth）等地，當地居民紛紛自發走上街頭，在道路兩側等待車隊，待車隊通過時予以熱烈掌聲，靈柩經6小時車程後，於11日下午4時許抵達愛丁堡荷里路德宮。

▲女王靈柩抵達愛丁堡。（圖／路透社）

女王靈柩預計會在荷里路德宮停留一晚，直到12日下午移靈至聖吉爾斯大教堂並舉辦追悼儀式，屆時英國新王查爾斯三世、王后卡蜜拉及其他王室成員均會出席，追悼儀式結束後，靈柩會停留24小時供蘇格蘭民眾瞻仰，直到13日再由皇家空軍運至倫敦諾霍特空軍基地，轉陸路移靈至白金漢宮。

女王國葬預計19日在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行，英國政府已向全球多國國家元首、首相、總統、歐洲王室及國際政要發出邀請，國葬也會全程透過電視轉播，過程中將全國默哀2分鐘，女王最後將被埋葬在溫莎城堡喬治六世紀念教堂，與丈夫、父母及妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）團聚。

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