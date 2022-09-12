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他嗆賓士停車越線太自私！公審慘遭大逆風　網：明明很貼心

▲▼公審賓士停車太自私　網卻認為很貼心！還嗆原PO「擋到你家Wifi？」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲他嗆賓士停車太自私，公審文慘遭大逆風。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣地狹人稠，加上民眾對於車子的需求量大，時常發生停車糾紛。一名網友日前在臉書公審一輛賓士停車越線，侵佔到鄰格真的很自私也沒有公德心，不料貼文卻遭到「大逆風」，有網友說「擋到你家WiFi嗎」、「一前一後大家都好下車，這樣停明明很貼心」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一張照片，拍攝地點位在一處地下停車場，其中一輛賓士在停車時靠的非常後，前輪則稍微靠左佔據了鄰格些許位置，讓他忍不住大罵「這輛車子到底怎麼停的！」

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原PO質疑，車主是為了自己和乘客方便下車，所以才會越線去佔到鄰格嗎，明明旁邊的插地欄杆不在線內，車格又沒有比別人的小，為何要侵佔到鄰格位置，「到底是自私還是停車技術不好，不論什麼理由，越線佔到鄰格就是OOXX，（沒）公德心……」。

▲▼公審賓士停車太自私　網卻認為很貼心！還嗆原PO「擋到你家Wifi？」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲原PO公審賓士慘遭大逆風。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出引起網友熱議，不過多數人與原PO看法不同，有人說「你又不是不能開」、「擋到你家WiFi嗎」、「一前一後大家都好下車，這樣停明明很貼心」、「他這樣停，開車門才不會撞到你，很貼心吧」、「不明白抱怨的點是什麼」、「為什麼我覺得白車很貼心，那麼小事都要抱怨，你的人生會很辛苦哦」。

但也有部分網友支持原PO，「停成這樣還能護航的應該也都是三寶吧」、「你再移一次把他駕駛座堵住啊」、「看了一些留言實在搖頭，原來畫線只是參考用，好好停車很難嗎」、「說白了就是自私心態」、「不跨線都沒關係，但要跨線，至少先打招呼吧」。

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