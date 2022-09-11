　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

安地卡及巴布達「3年內辦公投」　取消查爾斯三世國家元首地位

▲▼英國國王查爾斯三世（King Charles III）。（圖／路透）

▲安地卡及巴布達總理將推動公投，讓安地卡及巴布達改制為共和制，不再尊奉英國國王為國家元首。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

英國伊莉莎白二世女王8日駕崩後，由長子查爾斯三世10日登基繼位。對此，美洲加勒比地區國家、大英國協王國成員國之一的安地卡及巴布達總理布朗（Gaston Browne）表示，他計畫在三年內舉辦公投，讓安地卡及巴布達徹底成為共和制國家，屆時將取消查爾斯三世國王的國家元首地位。

伊莉莎白二世除了是英國國家元首，也是其他14個君主立憲制國家的國家元首，包含澳洲、巴哈馬、貝里斯、加拿大、格瑞那達、牙買加、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞納丁、索羅門群島、吐瓦魯及安地卡及巴布亞，這些國家共同組成大英國協王國。

查爾斯三繼任英國王位的同時，也繼承了上述14國的王位。不過美洲加勒比地區國家、大英國協王國成員國之一的安地卡及巴布達總理布朗10日表示，他計畫在三年內舉辦一場公投，讓安地卡及巴布達改制為共和制，將不再尊奉英國國王為國家元首。

根據英國 ITV News報導，布朗指出，公投的決定並非對君主的不尊重，也不是敵對行為，或與王室存有歧見，這只是安地卡及巴布達獨立成為一個真正的主權國家的最後一步，這是一個必須由人民公投決定的問題，而不管公投的結果如何，安地卡及巴布達仍會繼續是大英國協一員。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►顏色超美的「鍋寶湯鍋」699元＋買一送一！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
美式、拿鐵買2送2！4大超商「開工優惠」一次看　茶飲爽喝第2
梅花龜速！主要雨帶曝　1圖看各縣市暴風圈侵襲率
羅嘉翎金牌戰「完封」對手　波蘭跆拳公開賽強勢封后
「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理　「要摸軟軟地方」
「微風女神」熱戀媒體大亨！拍肩洩情侶關係　午餐大啖一星米其林
李易峰嫖娼被抓竟是因太摳！　完事「讓妹子騎YouBike回家
恐有三颱接力！颱風活躍期來了　「莫柏」最快今生成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄報復炸烏東電廠釀大停電　澤倫斯基：剝奪人民的光和熱

拜登正式接受邀請　將偕夫人參加英女王國葬

英女王國葬一周行程表曝　這天起連4天在西敏寺供民眾瞻仰

色狼伸鹹豬手踢到鐵板！　2女拿酒瓶砸破頭畫面曝

瑞典國會選舉　出口民調：左派陣營微幅領先

女王移靈愛丁堡！民眾擠爆道路致敬　12日追悼會查爾斯三世將出席

安地卡及巴布達「3年內辦公投」　取消查爾斯三世國家元首地位

烏軍「聲東擊西」在哈爾科夫大反攻　奪回3千平方公里失土

女王爆生前改遺囑！34億珠寶全送凱特　梅根卡蜜拉「什麼也得不到」

比特犬公園失控爆咬　10歲男童「縫150​​針」毀容！慘像蜈蚣爬臉

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

球棒砸店、招牌貼符咒！　加盟主自毀廖老大無奈笑

日本38歲男當出租先生 「默默陪伴」時薪台幣2千

李易峰嫖娼「警方證實了」　遭拘留15天違法毀星路

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

女車主待轉區當停車格　騎士愣：不覺得怪嗎？

俄報復炸烏東電廠釀大停電　澤倫斯基：剝奪人民的光和熱

拜登正式接受邀請　將偕夫人參加英女王國葬

英女王國葬一周行程表曝　這天起連4天在西敏寺供民眾瞻仰

色狼伸鹹豬手踢到鐵板！　2女拿酒瓶砸破頭畫面曝

瑞典國會選舉　出口民調：左派陣營微幅領先

女王移靈愛丁堡！民眾擠爆道路致敬　12日追悼會查爾斯三世將出席

安地卡及巴布達「3年內辦公投」　取消查爾斯三世國家元首地位

烏軍「聲東擊西」在哈爾科夫大反攻　奪回3千平方公里失土

女王爆生前改遺囑！34億珠寶全送凱特　梅根卡蜜拉「什麼也得不到」

比特犬公園失控爆咬　10歲男童「縫150​​針」毀容！慘像蜈蚣爬臉

築間高層狂性騷「多吐幾次就好」　美女助理揭他真面目下場慘

第6代HONDA CR-V最佳油耗達「62.1km／L」！最新動力引擎曝光了

男友烤肉沒幫剝蝦　公主病女氣到翻桌逼下跪！網曝1疑點熱議

俄報復炸烏東電廠釀大停電　澤倫斯基：剝奪人民的光和熱

梅花龜速！主要雨帶曝　1圖看各縣市暴風圈侵襲率

防疫新制今上路　若同班確診人數多「各校仍可彈性停課」

羅嘉翎金牌戰「完封」對手　波蘭跆拳公開賽強勢封后

曹興誠批中國是流氓：想套套子在嘴上讓他沒辦法咬人

林襄挺爆乳找一日男友！喜當「甜美賢內助」…開賣NFT搭2樂天女神

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理　「要摸軟軟地方」

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

國際熱門新聞

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶由她繼承

威廉爆不想當國王！哈利秒自薦：那換我

他讓女王最頭痛！專家：葬禮後將「神隱」

安巴公投　不再奉英王為國家元首

梅花增強為「非常強烈颱風」　日航班取消

他伸鹹豬手踢到鐵板！　2女拿酒瓶砸破頭畫面曝

女王移靈愛丁堡　13日運回倫敦

哈利悼念場合對梅根「1舉動」洩恩愛

比特犬失控爆咬　10歲童「縫150​​針」毀容

英女王駕崩！4歲路易「暖回1句話」　凱特感動淚崩

蛋蛋的哀傷！　外送員出電梯遭狗咬下體爆血影片曝

狼狽片！俄軍坦克狂逃　士兵沿路掉

更多熱門

相關新聞

女王駕崩後　小女孩收到她最後1封信

女王駕崩後　小女孩收到她最後1封信

澳洲8歲小女孩奧莉薇亞（Olivia Akers）寫信給英國女王伊莉莎白二世，附上自己參加變裝比賽時，打扮成女王出席閱兵典禮的照片。令人意外的是，在女王駕崩後，她竟然還收到回信，並且為此雀躍不已。母親娜塔莉（Natalie Akers）也說，這可能是女王生前所寫的最後一批信件，全家都為此激動落淚。

澳紐正式宣布　查爾斯國王為新元首

澳紐正式宣布　查爾斯國王為新元首

和解？哈利、梅根同框威廉、凱特

和解？哈利、梅根同框威廉、凱特

快訊／白金漢宮證實女王國葬日期

快訊／白金漢宮證實女王國葬日期

BBC名嘴爆：英國女王是蜥蜴人！

BBC名嘴爆：英國女王是蜥蜴人！

關鍵字：

大英國協英國國王查爾斯伊莉莎白二世

讀者迴響

熱門新聞

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

取代鐵網！他烤肉改用這1物

李易峰開房看謎片私照流出！　遭爆「選妃」拍戲飯店藏嬌

10縣市豪大雨！梅花今明最靠近　陸警機率曝

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

李易峰嫖娼完事「讓妹子騎YouBike回家」

廖老大手搖飲「仙氣女店員」　千人停戰求地址

快訊／李易峰嫖娼警方證實了！遭拘留15天

台南孫女衝上樓救祖父母　3人慘困死火場

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶由她繼承

威廉爆不想當國王！哈利秒自薦：那換我

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面