安地卡及巴布達「3年內辦公投」　取消查爾斯三世國家元首地位

▲安地卡及巴布達總理將推動公投，讓安地卡及巴布達改制為共和制，不再尊奉英國國王為國家元首。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

英國伊莉莎白二世女王8日駕崩後，由長子查爾斯三世10日登基繼位。對此，美洲加勒比地區國家、大英國協王國成員國之一的安地卡及巴布達總理布朗（Gaston Browne）表示，他計畫在三年內舉辦公投，讓安地卡及巴布達徹底成為共和制國家，屆時將取消查爾斯三世國王的國家元首地位。

伊莉莎白二世除了是英國國家元首，也是其他14個君主立憲制國家的國家元首，包含澳洲、巴哈馬、貝里斯、加拿大、格瑞那達、牙買加、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞納丁、索羅門群島、吐瓦魯及安地卡及巴布亞，這些國家共同組成大英國協王國。

查爾斯三繼任英國王位的同時，也繼承了上述14國的王位。不過美洲加勒比地區國家、大英國協王國成員國之一的安地卡及巴布達總理布朗10日表示，他計畫在三年內舉辦一場公投，讓安地卡及巴布達改制為共和制，將不再尊奉英國國王為國家元首。

根據英國 ITV News報導，布朗指出，公投的決定並非對君主的不尊重，也不是敵對行為，或與王室存有歧見，這只是安地卡及巴布達獨立成為一個真正的主權國家的最後一步，這是一個必須由人民公投決定的問題，而不管公投的結果如何，安地卡及巴布達仍會繼續是大英國協一員。

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