威廉爆不想當國王！哈利自薦「那換我」　黛妃喊他暱稱早曝玄機

▲黛妃生前透露，威廉對當國王興致缺缺，但哈利卻躍躍一試，因此她認為哈利更適合繼位。（組圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

英王查爾斯三世10日繼位，長子威廉也正式獲封王儲，不過王室專家此前卻透露，威廉與哈利自小對於「登基為王」有完全不一樣的態度，威廉對於成為「未來國王」的意願不高，但哈利卻興致勃勃，甚至自告奮勇可以替代哥哥，因此黛安娜認為，哈利比威廉更適合當王，甚至還將他暱稱為「好國王哈利」。

據《鏡報》報導，自出生就被賦予重任的威廉，從小就清楚自己未來有一天要成為國王，然而英國王室專家喬布森（Robert Jobson）指出，黛安娜王妃曾透露，威廉對「王的命運」十分抗拒，甚至還多次告訴她，自己不想成為國王。

喬布森表示，黛安娜生前曾暱稱哈利GKH，即「好國王哈利」（Good King Harry），因為當威廉聲稱自己不想當國王時，哈利立刻接口，「如果你不想當王，那就我來當。」英國BBC前資深記者帕克斯曼（Jeremy Paxman）也證實，黛安娜生前與他聊天時曾說過，哈利將會是比威廉更好的君主。

報導稱，當初威廉還是個小孩子，對於繼位一事可能覺得是肩上沉重的壓力，而自然地產生逃避心理，但威廉成長過程的歷練已讓他轉變成一個優秀的王儲，而且大部分英國人對他繼位一事毫無異議，堅信他是下一任國王的不二人選。

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