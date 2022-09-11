快訊／永和吊車疑地基凹陷「掰咖」　翻覆壓毀2轎車驚悚現場曝

▲▼拖吊車翻覆壓毀2小客車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府水利局委託營造公司在永和區中正路2巷，進行瓦瑤溝渠底改善工程，11日下午2時許，營造公司委託吊車要將溝底怪手吊起時，因地基凹陷導致拖吊車翻覆，壓毀停在旁邊的2部小客車，吊車公司也立即派來大型起重機，將翻覆的拖吊車重行吊正，幸好意外沒有人員傷亡，詳細原因待警方調查。

▼永和區瓦瑤溝拖吊車支撐腳插柏油地面 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼永和區瓦瑤溝拖吊車翻覆壓毀2轎車 。（圖／記者陳以昇翻攝）