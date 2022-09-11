女王爆生前改遺囑！34億珠寶全送凱特　梅根卡蜜拉「什麼也得不到」

▲知情人士稱，女王生前改變了遺囑，要將她的珠寶收藏送給凱特，而卡蜜拉和梅根「什麼都不會得到」。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英國王室的婆媳問題與妯娌不合是公開的秘密，之前就有傳言稱，威廉王儲的妻子凱特因深受女王伊莉莎白二世喜愛，而被婆婆卡蜜拉和弟媳梅根排擠。美媒最近取得王室內部爆料，聲稱女王臨死前更改了遺囑，將她最珍視的私人珠寶全都送給了她最喜歡的孫媳婦凱特，而卡蜜拉和梅根「什麼都不會得到」。

據RadarOnline報導，女王生前坐擁超過300件私人珍藏的珠寶首飾，價值高達1.1億美元（約新台幣34億元），而她駕崩後會將這些收藏傳給誰，一直是王室的焦點之一。知情人士爆料，雖然女王早在今年7月就已安排好遺產分配，但王室內部在女王逝世後流出消息，稱女王在生命最後階段對遺囑做了更動。

這名消息人士表示，這些改變對女王的繼承人來說會是個「震驚的消息」，「在女王心中，凱特明顯是她在王室家族中最喜歡的媳婦，因此女王很有可能會將她的300件收藏品全都傳給凱特，而卡蜜拉和梅根什麼都不會得到。這也是為什麼卡蜜拉一直以來都很嫉妒凱特的原因，不過當然，她是不會說出來的」。

他補充，雖然離開王室的哈利、梅根應該對分不到遺產有心理準備，但如果女王真的將梅根排除在外的話，這將是「一記狠狠的巴掌」，「王室工作人員都認為，這是女王向梅根傳遞的訊息：你種下什麼因，就會得到什麼果」。爆料也提到，凱特並不希望梅根的女兒莉莉貝（Lilibet）被排擠，因此她可能會「做些什麼」，「但對於梅根，我想他們一點也不在乎」。

►卡蜜拉介入王室家庭！威廉慘淪「家破母亡」 典禮1動作曝2人關係

►女王最頭痛的孩子！遭爆性侵未成年少女 專家：葬禮後他將「神隱」

►威廉爆不想當國王！哈利自薦「那換我」 黛妃喊他暱稱早曝玄機