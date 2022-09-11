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馬來西亞前首相「嚴重失智」　認不出家人！呆坐輪椅畫面曝光

Di hari Jumaat yang barokah Ini ayuh Sama-sama kita doakan semoga Tun Abdullah Ahmad Badawi terus sihat hendaknya..????

Friends of BN - Barisan Nasional 發佈於 2022年8月12日 星期五

記者張寧倢／編譯

馬來西亞前首相阿都拉•巴達威（Abdullah Ahmad Badawi）被證實罹患失智症，且病情已經惡化到家人都不認得，目前無法正常生活，須靠輪椅行動。阿都拉的女婿、馬來西亞衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）表示，岳父已經無法正常說話。

▲▼馬來西亞第5任首相阿都拉（Abdullah Ahmad Badawi）被證實罹患失智症，已惡化到認不得家人。（組圖／美聯社、翻攝自YouTube）

▲馬來西亞第5任首相阿都拉（Abdullah Ahmad Badawi）被證實罹患失智症，已惡化到認不得家人。（組圖／美聯社、翻攝自YouTube）

根據《星洲網》報導，凱里11日上午出席2022年馬來西亞心理醫學大會時，談到衛生部有關失智症管理和精神分裂症臨床實踐指南管理時，突然脫稿吐露真實的心聲，「我想要和你們分享一件我從來沒有公開說過的事。」凱里透露，馬來西亞第5任首相、他的岳父阿都拉已罹患老年失智症，而且每況愈下，病情惡化到連家人都認不得。

▲▼阿都拉2021年9月流出一段影片中，還能和夫人牽手緩步前行，但如今必須靠輪椅行動。（圖／翻攝自推特）

▲阿都拉在2021年9月流出的一段影片中，還能和夫人牽手緩步前行，如今已無法正常生活。（圖／翻攝自推特）

凱里說，他事前已向岳母珍阿都拉、妻子諾麗和他的小舅子徵詢意見，取得同意後才對外公開岳父病況，「也許他看起來認得你，但也已經說不出話了。因此現在對我們家庭成員來說，只能透過尋求醫療人員的幫助來照顧他。」

凱里表示，阿都拉退休後就出現認知障礙的症狀，最近惡化為失智症後已經無法正常生活，被迫依靠輪椅行動，幾乎失去心智狀況，「當然他已安詳地退休，沒有給繼任者製造麻煩。」凱里提到，岳父罹患失智症對家人而言，是一大挑戰，也是很殘酷的事，他們對於患者本身或家屬的心情都感同身受。

▲▼阿都拉最後一次公開露面是在8月的馬來西亞農業旅展（MAHA）上，當時他已經得依靠輪椅。（圖／翻攝自YouTube）

▲阿都拉最後一次公開露面是在8月的馬來西亞農業旅展（MAHA）上，當時他已經得依靠輪椅行動。（圖／翻攝自YouTube）

阿都拉於2003年10月31日接任前首相馬哈迪，成為馬來西亞第5任首相，2004年大選中他領導的政黨聯盟「國民陣線」取得大勝，但2008年國陣卻遭受重挫，首次失去議會絕對多數席次優勢和5個州的政權，導致他遭到黨內人士逼宮下台，最終在2009年4月卸任。

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