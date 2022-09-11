日本開放自由行、免簽證？　日官員暗示「解禁時間表」

▲日本有望在年底前解禁外國觀光客自由行。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

日本政府7日鬆綁邊境管制，將每日入境上限人數從2萬人提高到5萬人，同時開放團體旅行的遊客可以不需要導遊陪同，並取消僅開放102個國家與地區民眾入境的限制。而全球關注的自由行與免簽證也有望在年底前重新開放。據悉，日本當局已經開始進行評估，官方更鬆口，可能是今（2022）年秋天或是冬天。

根據《產經新聞》報導，日本內閣官房副長官木原誠二11日在電視節目談到邊境限制鬆綁等相關政策，他表示，雖然目前已經將單日入境上限人數提高至5萬人，同時取消原本僅限102個國家與地區的民眾入境等相關限制，但是依然遠遠不夠。

▲日本陸續解除入境限制，但個人自由行仍未開放。（圖／達志影像／美聯社）

木原說，日本政府也會持續進行整體評估，討論完全取消每日入境上限人數、開放個人自由行以及恢復免簽證等措施。至於具體時間，他僅提到，「在不遠的將來必定要實施，而日本的秋天與冬天非常具有魅力。」相關言論也被認為，是在暗示要在年底前開放外國人赴日自由行。

另一方面，近期日圓大跌，木原也表示，日圓貶值能吸引外國觀光客入境旅遊，對日本國內的經濟也有幫助。他同時強調，在全球都開始重啟交流的情況下，日本絕對不能落後。

日本7日正式放寬單日入境人數上限、開放無導遊團客入境，且打滿3劑疫苗者不須提供72小時內PCR陰性證明。雖然自由行依然未開放，但7日起接受由旅行社安排好「機加酒」的團客，不論有無導遊陪同皆可入境。且原本團客入境前須事先確定所有行程，但7日起便允許遊客自行安排觀光及用餐等行程。