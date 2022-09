巴布亞紐幾內亞7.6強震至少3死！傳有房屋被埋　震央500km外也在晃

▲當地路面被震出大縫,部分地區發生山崩。(圖/CFP,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

巴布亞紐幾內亞11日發生規模7.6強震,美國海嘯預警系統一度發布海嘯警報。當地災情陸續傳出,除了馬路被震出大縫、大學建築物被震壞、超市貨架物品掉落,這起地震已造成至少3人死亡、多人受傷,甚至有未經證實的消息稱,有多棟建築物被埋。

綜合美聯社、路透報導,這起地震發生在巴布亞紐幾內亞東部地區,雖然震源深度為80公里,但大幅度的搖晃讓遠在500公里外的首都摩斯比港(Port Moresby)也有感。在地震發生後不久,美國海嘯美國海嘯預警系統一度發布海嘯警報,但隨後就取消。

不過地震災情陸續傳出,依據當地居民在社交媒體上發布的圖片及影像,可見道路被震出大縫,多輛汽車遭受波及,戈羅卡大學(University of Goroka)校舍的窗戶與欄杆被震壞、外牆大片脫落,超市貨架陳列的商品掉落,許多民眾從建築物內部跑出來。

Watch | 7.6 magnitude earthquake hits #PapuaNewGuinea. US Geological Survey says the quake, with depth of 90 kilometers, strikes near town of #Kainantu. Power outages and damage to buildings reported in parts of the country.#Earthquake pic.twitter.com/pMo19W7PYv