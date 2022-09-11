巴布亞紐幾內亞7.6強震至少3死！傳有房屋被埋　震央500km外也在晃

▲當地路面被震出大縫，部分地區發生山崩。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

巴布亞紐幾內亞11日發生規模7.6強震，美國海嘯預警系統一度發布海嘯警報。當地災情陸續傳出，除了馬路被震出大縫、大學建築物被震壞、超市貨架物品掉落，這起地震已造成至少3人死亡、多人受傷，甚至有未經證實的消息稱，有多棟建築物被埋。

綜合美聯社、路透報導，這起地震發生在巴布亞紐幾內亞東部地區，雖然震源深度為80公里，但大幅度的搖晃讓遠在500公里外的首都摩斯比港（Port Moresby）也有感。在地震發生後不久，美國海嘯美國海嘯預警系統一度發布海嘯警報，但隨後就取消。

不過地震災情陸續傳出，依據當地居民在社交媒體上發布的圖片及影像，可見道路被震出大縫，多輛汽車遭受波及，戈羅卡大學（University of Goroka）校舍的窗戶與欄杆被震壞、外牆大片脫落，超市貨架陳列的商品掉落，許多民眾從建築物內部跑出來。

BREAKING: University of Goroka damaged as massive 7.7 magnitude earthquake hits Papua New Guinea pic.twitter.com/rF6h8ML4Xq — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 11, 2022

Watch | 7.6 magnitude earthquake hits #PapuaNewGuinea. US Geological Survey says the quake, with depth of 90 kilometers, strikes near town of #Kainantu. Power outages and damage to buildings reported in parts of the country.#Earthquake pic.twitter.com/pMo19W7PYv — NCIB NEWS NETWORK (@NCIB_INDIA_NEWS) September 11, 2022

由於事發地點偏遠，實際受災情況尚待確認。路透社援引當地媒體消息，地震至少造成一人死亡，更有未經證實的消息宣稱有多棟房屋被埋，但無法獨立核實這些消息。美聯社援引莫羅貝省救災單位負責人馬桑傑（Charley Masange）單位指出，金礦小鎮瓦烏（Wau）有3人死於山崩，另有多人因建築物倒塌或瓦礫殘骸掉落受傷，包括醫療中心、鄉間道路、公路均受到地震波及，仍需要一段時間進行災損評估。

巴布亞紐幾內亞經常發生地震，位處環太平洋火環帶，因此經常發生地震與火山活動。2018年，該國發生規模7.5強震，造成100多人死亡，數千棟房屋毀損。

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