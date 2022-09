▲印度10歲男孩到公園玩耍,慘被比特犬咬傷臉部,送醫縫了超過150針。(圖/翻攝自推特,下同)

記者張寧倢/編譯

印度北方邦一名10歲男童日前在家附近的公園裡玩耍時,遭到他人飼養的比特犬攻擊,原本主人試圖控制愛犬,但最終比特犬失控掙脫牽繩,撲向受害男童,並咬傷他的臉部。男童送醫後左臉縫了至少150針,密麻縫線乍看之下宛如蜈蚣爬滿臉,畫面令人不捨。

A 10-year-old boy playing in the #Ghaziabad park was attacked by a dog of Pitbull breed on last saturday, The child necessitating more than 100 stitches on his face. pic.twitter.com/h0vjhkIosZ