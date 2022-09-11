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史無前例！金正恩恐加入中俄軍演　日媒：北韓已有40%飛彈難攔截

▲▼北韓27日試射地對地戰術誘導飛彈，成功擊中咸鏡南道咸興外海的無人島。（圖／路透社）

▲南韓智庫專家預測，北韓有可能與中、俄進行聯合軍演。圖為北韓1月27日試射地對地戰術誘導飛彈。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓非營利智庫世宗研究所專家指出，在美中競爭局勢加劇下，北韓有可能打破過去慣例，首次參加由中國、俄羅斯主導進行的多國聯合軍演。另外，日本《日經新聞》分析日韓軍方數年來的北韓導彈發射報告後發現，在2019年以後，北韓有40%的彈道飛彈變軌，比過去更難以攔截。

據《韓聯社》報導，上海復旦大學南北韓研究中心主任鄭繼永、世宗研究所研究員鄭載興最近發表一份報告指出，隨著烏克蘭局勢與美中戰略競爭的白熱化，中國地緣政治的重要性進一步提高，從加強軍事安全合作的角度出發，將進一步鞏固朝鮮半島軍事安全防禦線，「估計中國將與北韓、俄羅斯、伊朗等現有友好國家進行新的軍事安全合作。」同時，不排除北韓參加由中、俄主導的多國聯合軍演的可能性。

▲▼北韓領導人金正恩。（資料照／路透）

▲北韓過去從未與中國和俄羅斯一同進行軍演，但在國際局勢變化下，領導人金正恩可能創下先例。（資料照／路透）

報導指出，北韓此從未與中、俄公開進行聯合軍演，但最近北韓為了應對美國制裁力量，而與中國和俄羅斯保持密切關係，因此出現了聯合軍演的可能性。北韓與中國於1961年簽訂《中朝友好合作互助條約》，包含若其中一方遭到侵略，另一方將進行援助或參戰的軍事自動介入條款。另外，北韓與俄羅斯也簽訂了類似友好條約。

對此，有分析認為，從中國國家領導人習近平的立場來看，美中競爭加劇之下，北韓的戰略和地緣政治價值也隨之升高。報告書中預測，如果習近平在下月「20大」上確定連任，北韓與中國的戰略關係將得到大力鞏固。

▲▼北韓25日試射2枚長程巡弋飛彈，飛行1800公里後擊中目標島嶼。（圖／路透社）

▲日媒分析，北韓近年來有40%的飛彈難以攔截。圖為北韓1月25日試射2枚長程巡弋飛彈。（圖／路透）

日媒《日經新聞》11日分析報導，將日本防衛省與南韓軍隊過去數年來的報告進行比對，發現北韓2019年以後發射的彈道飛彈中，至少有40%是在難以攔截的變軌軌道上飛行，不僅是上下變軌，還有左右方向改變的例子，另外，70%左右的彈道飛彈都是使用難以預測是前發射徵兆的固態燃料。

報導指出，這顯示出北韓近年來彈道飛彈技術開發有所進展，在2017年之前，北韓只發射了拋物線狀的正常軌跡的飛彈，且注入燃料需要相當長時間，注入後無法長時間延遲發射的液態燃料導彈也占了絕大多數。

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