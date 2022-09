女王駕崩！澳洲小女孩竟收到「她生前最後一封信」　全家被暖哭

▲英國女王伊莉莎白二世與世長辭 。(圖/路透社)



記者吳美依/綜合報導

澳洲8歲小女孩奧莉薇亞(Olivia Akers)寫信給英國女王伊莉莎白二世,附上自己參加變裝比賽時,打扮成女王出席閱兵典禮的照片。令人意外的是,在女王駕崩後,她竟然還收到回信,並且為此雀躍不已。母親娜塔莉(Natalie Akers)也說,這可能是女王生前所寫的最後一批信件,全家都為此激動落淚。

照片裡,奧莉薇亞身穿軍裝,騎在寵物馬「女士」(Lady)背上,看起來非常開心。她寫信表示,自己非常喜歡女王今年初與兒童繪本角色柏靈頓熊(Paddington Bear)合體,拍攝登基70周年白金禧(Platinum Jubilee)的宣傳影片,還詢問女王是否真如影片情節與台詞一樣,喜歡吃果醬三明治。

