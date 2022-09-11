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澳洲紐西蘭正式宣布　英國查爾斯國王為新元首

▲▼ 英國女王逝世後，澳洲雪梨歌劇院9日在具代表性的帆船型建築上點燈、投影女王遺像，以示悼念。（圖／路透）

▲英國女王逝世後，澳洲雪梨歌劇院9日在具代表性的帆船型建築上點燈、投影女王遺像，以示悼念。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

路透社報導，在英國國王查爾斯三世（King Charles III）10日正式登基後，澳洲、紐西蘭11日宣布，新任英國國王查爾斯三世為兩國的國家元首。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在首都威靈頓11日議會上宣布這項消息，也說明在女王伊莉莎白二世過世後，紐西蘭已進入變革時期，「查爾斯國王展現出對我國的深切關懷，此種關係深受紐西蘭國人重視」，強調紐西蘭與英國王室的密切聯繫將持續深化。

至於澳洲，總督赫爾利（David Hurley）是英國君主在澳洲代表，11日也在坎培拉國會大廈宣布查爾斯國王為國家元首，隨後鳴放21響禮炮。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，英國女王逝世令人痛惜不已，「用女王自己的話來形容，悲傷是我們為愛付出的代價，我認為這是對許多澳洲人民目前心中感受的恰當表述。」

當艾班尼斯被問及澳洲人民如何看待新任國家元首時說，查爾斯國王必須開創出自己的路。艾班尼斯稍早也宣布，澳洲22日將放假一天，作為全國哀悼日，預計在首都坎培拉舉行女王逝世悼念儀式。他與赫爾利14日將搭機前往倫敦，預計停留一周，參加19日於西敏寺舉行的女王國葬後，再於21日返國。

報導指，英國君主是澳洲、紐西蘭等j多個大英國協成員國的元首，儘管這主要是儀式性角色。

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