梅花增強為「非常強烈颱風」！日部分航班取消　浪高恐達10公尺

▲梅花颱風行進速度緩慢，影響時間可能拉長。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者詹雅婷／綜合報導

今年第12號颱風梅花已達日本「非常強烈颱風」定義，預計石垣島11日傍晚就會進入暴風圈，由於行進速度緩慢，影響時間可能拉長。目前日本已有部分航班取消，依據預測，部分地區浪高可能來到10公尺。

綜合NHK、富士新聞網報導，梅花於日本11日當地凌晨3時增強為非常強烈颱風，截至11日下午1時，梅花中心位置在石垣島南方約200公里海面上，朝西北西方向緩慢移動。依據數據，梅花中心氣壓950百帕，近中心最大風速為每秒45公尺，最大瞬間風速達每秒60公尺。

由於梅花行進速度緩慢，影響時間可能拉長，氣象廳呼籲要對暴風、大浪保持高度警戒。依據預測，先島群島12日可能出現猛烈海上風暴，預計八重山地方與宮古島地方的浪高可能來到10公尺；而先島群島11日最大瞬間風速可能達每秒50公尺、12日恐來到每秒60公尺，颳起的強風可能造成民宅倒塌。

報導指出，預估石垣島11日傍晚就會進入暴風圈範圍，當地居民紛紛加強防颱準備，用纜繩把漁船固定在港口內、用繩索固定樹木。另方面，梅花颱風已對日本交通帶來影響，新石垣機場等地的部分航班已停飛。