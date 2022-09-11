傳iPhone 14用中國晶片　美議員痛批「蘋果在玩火」

▲蘋果公司遭外媒爆料，iPhone 14使用中企製造的晶片。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

蘋果公司近日舉辦新品發表會，卻被爆料新推出的iPhone 14使用中國製晶片。美國共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）和眾議員麥考爾（Michael McCaul）怒批蘋果此舉是在「玩火」。對此，蘋果公司表示，雖然正在考慮納入採用長江存儲（YMTC）的NAND晶片，但目前並未使用。

長江存儲為已宣布破產的紫光集團的子公司，因為被懷疑向華為供應半導體而正在接受美國商務部調查。根據《金融時報》報導，美國參議院情報委員會副主席盧比歐和眾議院外交委員會成員麥考爾警告，蘋果是在「玩火」，若繼續使用中企製造的半導體，將受到美國政府的嚴格審查，「我們不允許收受中國共產黨支援的企業滲透到美國的通信網絡和數百萬人民的iPhone之中。」

南韓媒體「首爾經濟」指出，美國議員之所以發出強烈警告，是因為最近有消息稱，蘋果為了降低對特定國家的供應鏈依賴度，在新系列的iPhone 14產品上搭載長江存儲的快閃記憶體（NAND Flash）晶片。而原本蘋果NAND晶片的供應商為南韓三星電子、SK海力士與日本鎧俠（KIOXIA）3家企業。

▲蘋果否認傳聞，但坦承正在考慮將長江存儲納入NAND晶片的供應商。（圖／路透）

然而，由紫光集團和中國湖北省當局共同投資、成立於2016年的長江存儲，常被評價為中國政府的國營企業。麥考爾表示，長江存儲與中國共產黨、人民解放軍關係密切，若蘋果與之交易，實際上就是在向中方轉移專業技術和經驗，壯大長江存儲，並幫助中共實踐國家目標。事實上，美國跨黨派議員7月就曾敦促商務部將長江存儲增列至出口限制黑名單，因為這類中國半導體企業對國安構成「越來越大的威脅」。

蘋果公司回應《金融時報》，蘋果公司目前的任何產品中皆未使用長江存儲的晶片，但現在「正在討論在僅限中國市場中銷售的部分iPhone上搭載長江存儲的NAND晶片」，但中國以外地區銷售的iPhone沒有考慮使用中製半導體，而且儲存在蘋果產品NAND晶片上的所有用戶資料都會被「完全加密」。

有評論認為，蘋果此舉顯示公司在謀求降低與中國合作的同時，仍然與中國保有難以割捨的關係。《紐約時報》指出，雖然蘋果將部分生產線移往印度、越南等地，但中國工程師和供應商在新iPhone的設計上發揮的重要作用卻逐漸擴大。與此同時，拜登政府最近通過晶片法案，又致力於推動「Chip 4」同盟，竭盡努力盼能降低美國對海外半導體的依賴程度。

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