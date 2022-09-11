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卡蜜拉介入王室家庭！威廉慘淪「家破母亡」　典禮1動作曝2人關係

記者葉睿涵／綜合報導

英王查爾斯三世10日宣示繼位，再次在聲明中感謝妻子卡蜜拉一路的支持，場面溫馨，而兒子威廉王儲與卡蜜拉在典禮上的小互動也成為外界焦點，讓人好奇，威廉是否已和卡蜜拉冰釋前嫌，開始慢慢接受這位被全英國人都唾棄的小三。

據《每日郵報》報導，1994年，查爾斯首次在電視訪問中承認與卡蜜拉有婚外情，還直言自己和黛安娜的婚姻已「不可挽回地破裂」，將卡蜜拉推上風口浪尖，成為英國最討厭的女人，甚至到2022年5月，全英國仍有28%人反對卡蜜拉成為王后。

然而，世人的怨恨阻止不了卡蜜拉上位，查爾斯三世在英女王駕崩後，迅速宣布卡蜜拉將成為他的王后，還在10日的繼位典禮上，再次感謝卡蜜拉的陪伴與支持，公開力挺「一生摯愛」。此外，外媒也捕捉到威廉和卡蜜拉在典禮上雖然看似嚴肅拘謹，但2人的互動卻透露了他們私下的關係可能沒有外界想像的那麼尷尬疏遠。

▲▼威廉在父親的繼位典禮上輕扶步履不穩定卡蜜拉，顯示2人關係不錯。（圖／翻攝自推特）

▲威廉在父親的繼位典禮上輕扶步履不穩定卡蜜拉，顯示2人關係不錯。（圖／翻攝自推特）

從現場畫面可見，當查爾斯三世、威廉和卡蜜拉一同走入聖詹姆士宮（St. James's Palace）的儀式廳時，卡蜜拉的步伐有些不穩，導致她在走上台階時有些踉蹌。跟隨在她後面的威廉見狀，立刻伸手輕扶卡蜜拉，直到卡蜜拉站穩後才將右手收回。外媒稱，威廉與卡蜜拉的這個小互動明顯可見，他可能已開始接受這位新繼母。

儘管威廉在母親去世、父親再娶後，就一直沉浸在失去母親的悲傷之中，但法廣過去曾報導，威廉與哈利2兄弟和卡蜜拉的關係不錯，哈利王子也曾在21歲生日時透露，雖然許多英國人無法原諒卡蜜拉破壞了查爾斯和黛安娜的婚姻，但他和哥哥並不討厭卡蜜拉，「老實說，她一直和我們十分親近，她不是邪惡的繼母」。

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