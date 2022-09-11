女王最頭痛的孩子！遭爆性侵未成年少女　專家：葬禮後他將「神隱」

▲專家推測，女王的葬禮將是捲入性醜聞的安德魯王子最後一次露面。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英女王伊麗莎白二世駕崩後，讓王室的花邊故事再次成為眾人焦點。一位專家表示，查爾斯三世的弟弟安德魯王子捲入性醜聞後，對王室造成了重大危機，因此女王的葬禮可能是安德魯與其他王室成員一起出現的最後一次機會。

據福斯新聞報導，2015年1月，美國女子勞勃茲（Virginia Roberts）提出指控，聲稱她在「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的安排下，為女王次子安德魯提供了3次性服務，事發當時她只有17歲。

▲美國女子勞勃茲（中）指控安德魯王子性侵。（圖／達志影像／美聯社）

儘管安德魯王子否認性侵，但此事仍重創王室形象，導致王室不得不收回安德魯王子的「殿下」（HRH）頭銜、公務職分、軍銜及皇家慈善贊助人身份。前英國公共事務官員、王室專家斯彭斯（Shannon Felton Spence）表示:「如果說王室有什麼事對女王造成了壓力，那安德魯王子絕對是一個真真正正的危機。」

▲專家認為，安德魯王子在追思女王的活動中也不會是王室中心人物。（圖／達志影像／美聯社）

她推測，即使安德魯接下來將迎來母親的葬禮，但他可能不會是這一系列王室活動的中心焦點，「要知道現在王室的主權人是查爾斯國王，他可不像他母親那樣喜歡安德魯，所以我想，安德魯還是會出席葬禮和其他官方活動，但這很有可能是我們最後一次在公開場合見到他，畢竟查爾斯國王不一定想讓他留在身邊」。

查爾斯三世與新王儲威廉對待安德魯王子的態度與女王不同，這也可在女王6月的登基70週年慶典上明顯看出。當時，女王認為安德魯可以在慶典上多多露面，但查爾斯三世和威廉並不同意，也導致安德魯在遊行等多個儀式中缺席。