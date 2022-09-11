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女王移靈路線曝光！行經愛丁堡抵達倫敦　與菲利普親王相伴長眠

▲▼英國菲利普親王（Prince Philip）。（圖／路透）

▲英國女王伊莉莎白二世將安葬於溫莎城堡的教堂，與亡夫菲利普親王相伴長眠。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）8日在蘇格蘭駕崩，享耆壽96歲，讓英國及全球民眾哀悼神傷。她的靈柩將於當地時間12日啟程，沿途停留愛丁堡，並於13日下午搭乘飛機返回倫敦，最後安葬於溫莎城堡的國王喬治六世紀念教堂（King George VI memorial chapel），與丈夫菲利普親王相伴長眠。

9/11（日）

女王的橡木靈柩現正披著皇家旗幟，停放於蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）宴會廳，預計11日上午10時啟程，緩慢通過亞伯丁地區（Aberdeen），下午4時抵達愛丁堡荷里路德宮（Holyroodhouse），在那裡會有儀隊迎接。

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世駕崩，享耆壽96歲。（圖／讀者提供）

▲女王駕崩對英國社會造成巨大衝擊。（圖／讀者提供）

9/12（一）

女王靈柩停放在愛丁堡至12日中午，之後將在國王查爾斯三世及王后卡蜜拉陪同下，從荷里路德宮移靈聖吉爾斯大教堂（St Giles Cathedral），放入蘇格蘭王冠，並且停留24小時，開放蘇格蘭人民瞻仰。

9/13（二）

女王靈柩13日下午5時被送往愛丁堡機場，於下午6時起飛，預計6時45分降落在倫敦近郊的諾斯霍爾特皇家空軍基地（RAF Northolt），全程由安妮公主將陪同。接下來，靈車將開往白金漢宮。

9/14（三）～9/19（一）

在閱兵隊伍及王室成員的陪同下，女王靈柩被送往國會大廈的西敏宮（Westminster Hall），接受步兵衛隊及皇家近衛騎兵守衛的保護，移靈過程也將透過大螢幕在倫敦皇家公園播放。

女王靈柩將在這裡停放4天，直到19日國葬上午9時，開放民眾瞻仰。在此期間，靈柩將覆蓋皇家旗幟，放上帝國王冠、寶球及權杖，也就是加冕典禮時君主穿戴的王權象徵物。

▲▼2015年6月24日，英國女王伊莉莎白二世抵達柏林貝爾維尤宮，參加時任德國總統約阿希姆•高克（Joachim Gauck）的官方國宴。（圖／路透）

▲英國預計19日舉行國葬，送女王最後一程。（圖／路透）

9/19（一）

女王國葬預計19日在倫敦市中心的西敏寺（Westminster Abbey）舉行，靈柩將由海軍使用韁繩及火炮車架（gun carriage）運送、而非馬匹。軍隊也會在街道兩旁列隊，並且加入遊行隊伍。

西敏寺大約可以容納2000人，全球國家元首、首相、總統、歐洲王室、國際政要都會受邀參加，國葬也會全程透過電視轉播，並且舉國默哀2分鐘。

當天稍晚，女王移靈溫莎城堡的聖喬治教堂（St George's Chapel），傍晚時分，王室高級成員舉行私人葬禮儀式。最後，女王將被埋葬在溫莎城堡的國王喬治六世紀念教堂，與丈夫、父母及妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）團聚。

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