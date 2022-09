911恐攻讓英國女王「打破600年王室傳統」　現場演奏曲逼哭眾人

▲英國女王9月8日逝世,將於9月19日舉行國葬。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國2001年9月11日發生九一一襲擊事件,迄今已21年。當年,英國女王9月12日提出一項打破600年王室傳統的要求,也就是在白金漢宮13日進行衛兵交接的儀式時,演奏美國國歌《星條旗之歌》(The Star-Spangled Banner),讓現場不少人落淚。

We Are The Mighty報導,英國以往數世紀以來,在白金漢宮及所有其他城堡宮殿的衛兵交接(Changing of the Guard)環節中,均演奏英國傳統歌曲與該時期流行音樂曲目,只有進行國是訪問時會演奏其他國家的國歌。不過在九一一事件發生後,女王打破傳統,要求把演奏曲目換成美國國歌。

9月13日這天,白金漢宮當時約有5000人聚集,當中有不少民眾是美國人,而當日備受矚目的衛兵交接儀式,由英國陸軍持續在役歷史最長的步兵部隊「冷溪衛隊」(Coldstream Guards)執行,並由該單位的樂隊演奏《星條旗之歌》。

當時的美國駐英國大使法里什(William Farish)就站在安德魯王子旁邊,現場許多人含著眼淚揮舞美國國旗。當曲目演奏結束時,現場響起熱烈掌聲,接著進行2分鐘默哀儀式。隨後,樂隊演奏多首美國音樂曲目,包括美國電影配樂大師約翰·威廉斯(John Williams)作品、電影《搶救雷恩大兵》片尾曲「Hymn To The Fallen」。

9月14日,倫敦聖保羅大教堂(St. Paul’s Cathedral)也應女王的要求,舉行九一一遇難者追悼會。到場人數超過2600人,包括女王、前首相柴契爾(Margaret Thatcher)等。

報導指出,在美國發生九一一事件之後,英國人民對反恐戰爭展現力挺態度。時至今日,英國軍隊仍堅定與美國並肩作戰,打擊可能傷害英國或其盟友者。

►哈利悼念場合意外洩恩愛 對梅根「1浪漫舉動」讓粉絲直呼:被迷倒

►查爾斯國王宣誓繼位!威廉、卡蜜拉全程陪伴 聲明再提愛妻

►女王駕崩「逾470萬張紙鈔、290億枚硬幣」全換掉 汰換機制曝光

►英女王駕崩前2天有徵兆!右手驚見大片黑斑 醫:早已病入膏肓

►1億人看她加冕!回顧英國女王「10個重要時刻」 這年遇最大困境

►英國女王96歲傳奇一生 君主形象深植民心!少女青澀模樣曝光