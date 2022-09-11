哈利悼念場合意外洩恩愛　對梅根「1浪漫舉動」讓粉絲直呼：被迷倒

記者張寧倢／編譯

英國哈利王子與妻子梅根退出王室並移居美國，女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）8日辭世後兩人緊急搭機返英，當地時間10日更與兄嫂威廉王子與凱特王妃久違地「四人同框」到溫莎堡外的獻花地點悼念。哈利對梅根的「浪漫舉動」意外成為關注焦點，有王室粉絲表示，自己再次被哈利的紳士風度迷倒了。

▲哈利在結束悼念行程準備離場時，為妻子梅根開車門的貼心舉動，意外引起關注。（圖／翻攝自YouTube直播畫面）

根據《每日星報》報導，96歲的英國女王辭世後，威廉、凱特、哈利、梅根「四人組」於10日一同前往溫莎堡（Windsor Castle）外觀看獻給女王的鮮花，並透過電視台全程轉播，其中哈利不避諱地在公眾場合對妻子梅根表現出溫柔體貼和保護欲，不僅將手輕扶在梅根腰部，當他們準備離開時，哈利幫梅根「開車門」的舉動更迷倒了王室粉絲。

▲哈利護送梅根上車後，自己才走到右側車門，上車前最後一刻還不忘向群眾握手致意。（圖／翻攝自YouTube直播畫面）

報導稱，哈利向人群揮手致意後，迅速走到座車左側為梅根打開車門，確認妻子上車後再關好車門，雖然動作有些笨拙，卻十足展現了夫妻間的甜蜜互動。有網友說，「無論大家怎麼評論哈利、梅根，他都會用手從背後摟住她，為她打開車門，他愛她，這已讓我神魂顛倒。」

▲哈利、梅根夫妻倆的舉止不經意洩出恩愛。（圖／路透）

另一位網友表示，「哈利手腳笨拙地為梅根開車門，又把門關上，證明他的騎士精神（chivalry）並未消失。很尊敬他，禮貌和禮儀對於一個人來說至關重要。」其他網友推文說，「不管是王子還是普通人，哈利的禮儀總是存在」、「哈利顯然很保護梅根，對她充滿愛，如果你們對這點也有話說，我真的為你們感到難過。」

▲梅根也用手輕撫哈利的背，似乎是在安慰丈夫喪親之痛。（圖／路透）

報導指出，這是哈利與梅根移居美國後久違地首次和兄嫂威廉、凱特「四人同框」，英國民眾將此視為2對夫婦和解的希望，有王室內部人士表示，哈利夫妻是受到威廉王子的邀請，才一起現身在公眾面前，令人感到欣慰的是，這四人在彼此的陪伴下顯得輕鬆自在。

▲哈利、梅根、威廉、凱特久違地四人同框，引發人們期待他們將化解矛盾。（圖／路透）

▼哈利幫忙開車門畫面（影片約41分45秒處），影片取自YouTube如遭刪除請見諒。

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