英女王駕崩！4歲曾孫路易王子「暖回1句話」　凱特感動淚崩

▲路易王子得知女王逝世後僅表示，「至少曾祖母現在能和曾祖父在一起了。」（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

英國女王伊麗莎白二世8日駕崩，新任國王查爾斯三世正式繼任，英國王室也宣布將於9月19日在西敏寺替伊麗莎白二世舉行國葬儀式。有英國媒體則報導，當凱特王妃向3個孩子傳達女王逝世的消息時，4歲的路易王子暖心地安慰母親道，「至少曾祖母現在和曾祖父在一起了。」而路易王子的一席話也引發網友感動。

▲威廉王子、凱特王妃、哈利以及梅根罕見同框。（圖／路透）



根據《鏡報》報導，新任王儲威廉王子、凱特王妃、哈利以及梅根10日一同現身在溫莎城堡外，在長步道觀看民眾獻給伊麗莎白二世的鮮花和悼念卡片，並不時和民眾交談，而這也是4人在哈利移居美國後首度同框，引發熱議。不過在這個歷史性的破冰場合卻有另一個引人注意的畫面。

一名當時也在現場的28歲女性拉諾（Banita Ranow）表示，當凱特王妃經過她身邊時，她聽到凱特和一旁孩子們的對話。據悉，當時凱特熱淚盈眶地告訴孩子們，小兒子路易王子聽到女王逝世的消息時說道，「至少曾祖母現在可以和曾祖父在一起了。」暖心回應也讓一旁的拉諾感動不已。

▲伊麗莎白二世登基70週年，王室成員一同站在白金漢宮陽台觀賞白金禧慶典。（圖／路透）

現年4歲的路易王子是威廉王子和凱特王妃的第3個孩子，同時也是已故女王伊麗莎白二世與菲利普親王12名曾孫中的其中一人，出生於2018年的他則是目前英國王位第4順位的繼承人。

▲路易王子是目前王位第4順位繼承人 。（圖／路透社）



另一方面，這也是2020年初英國聯邦日儀式以來，威廉夫婦與哈利夫婦4人首度同框，先前菲利普親王逝世時，梅根因懷孕在身，因此並未返回英國奔喪，僅哈利一人回到英國，當時哈利也曾經被拍到和兄嫂兩人短暫交談。