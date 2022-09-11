巴布亞紐幾內亞7.6強震！一度發布海嘯警報　最新災情畫面曝

▲ 當地大學校舍被震壞，地面也出現巨型裂縫。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

巴布亞紐幾內亞東北部地區11日清晨發生規模7.6強震，震源深度約50至60公里，美國海嘯預警系統一度發布海嘯警報，所幸目前已經解除。儘管現在還無法掌握具體的死傷人數與災情程度，但從當地民眾上傳至推特的影片與照片可以看到，柏油路裂開一條大縫，當地一所大學的建築物更是被晃到幾近倒塌，校舍扭曲變形，不知是否有學生受困。

根據《美聯社》報導，美國地質調查局表示，大洋洲國家巴布亞紐幾內亞的東北部地區11日上午6時45分左右發生一起規模7.6的強震。據初步數據指出，震央位於人煙稀少的凱南地區的東邊約67公里處，震源深度為50至60公里。

BREAKING: University of Goroka damaged as massive 7.7 magnitude earthquake hits Papua New Guinea pic.twitter.com/rF6h8ML4Xq — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 11, 2022

戈羅卡大學（University of Goroka）也因地震受到影響，從推特上的影片可以看出，校舍的窗戶與欄杆被震壞掉落，建築物外牆甚至有大片脫落，目前尚無法得知是否有人受困在內。

ALERT Large ground cracks appear in several locations of Goroka after massive earthquake strikes Papua New Guinea pic.twitter.com/ncmbpiQwuc — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 11, 2022

此外，也有數個地方的柏油路出現裂縫，場面十分危險。

美國海嘯預警系統曾一度發布海嘯警報，不過目前已經解除。雖然還無法確切得知具體傷亡與損害程度，但美國地質調查局預估，該場地震恐將造成一定災情，不過影響範圍應該不大。

巴布亞紐幾內亞位於新幾內亞島的東半部，在印尼以東、澳洲東部以北，由於位處環太平洋火山帶，因此經常發生地震與火山活動。巴布亞紐幾內亞2018年也曾發生一起規模7.5地震，至少造成125人死亡。