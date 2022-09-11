　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／梅花8：30海警！明後天最近　暴風圈侵襲率曝

（圖／翻攝RAMMB）

▲嚴防梅花強風豪雨。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風梅花來勢洶洶，氣象專家吳德榮表示，須嚴防豪雨及強風威脅。中央氣象局指出，將於今天（11日）上午8時半發布海上警報，周一、周二最靠近台灣；而根據最新資料，預估7級風暴風圈侵襲機率為44%。

根據氣象局資料，7級風暴風圈侵襲率為基隆市和宜蘭縣44%、台北市41%、新北市37%、花蓮縣35%、桃園市34%、新竹縣27%、新竹市26%、苗栗縣22%，其他縣市則低於16%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼各地暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新氣象局的路徑潛勢預測圖，與最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬路徑皆顯示，今日梅花大致朝石垣島方向前進，即將進入導引氣流弱的海域，移速減慢；周一、周二在石垣島附近滯留打轉；周三緩慢轉北，逐漸加速。

吳德榮說，潛勢預測的機率範圍偏大，系集模擬路徑已較先前收歛但仍分歧，皆顯示預測路徑的不確定性大；以目前梅花的預報資料而言，其暴風圈將通過台灣東部鄰近100公里海域，但暴風圈西側是否觸及陸地？則需持續密切觀察。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日北部、東北部雲量增，轉有局部雨，其他各地多雲時晴，偶有局部短暫降雨的機率，北台白天氣溫略降。

▼最新氣象局路徑潛勢預測圖。 （圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼最新歐洲系集模式模擬路徑。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）


吳德榮提醒，周一至周三上午，梅花暴風圈邊緣及其外圍環流影響，沿海風力強，北部、東北部及中部山區有明顯降雨，皆應注意防範，其他地區受影響相對較小，偶有局部短暫降雨的機率，北台白天轉涼，中南部高溫略降；周三下半天起梅花漸遠離，北台降雨趨緩，天氣漸好轉；周四至周六各地恢復穩定，天氣大多晴時多雲，白天氣溫回升至33至35度。

氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，今天受到梅花颱風外圍環流影響，北部、東半部有短暫陣雨，北部、東北部山區和基隆北海岸易有局部大雨發生，其他地區為多雲到晴；周一到周三梅花颱風更靠近台灣，主要受到其外圍環流影響，降雨更明顯，尤其北部、東北部和東部降雨時間更拉長，其中北部、東北部、中部和東部山區易有局部大雨或豪雨，至於其他地區也有局部短暫陣雨。

氣象局將於上午8時半發布海上颱風警報，至於是否發布陸上颱風警報？張承傳表示，關鍵在於若颱風未來路徑再稍偏西更靠近，或暴風半徑有再稍微擴大，因目前預報路徑，估颱風周二會通過東北部近海，屆時距離陸地沒很遠，或許暴風圈會稍微碰到也不一定，還要再觀察。

張承傳說，梅花周一、周二最靠近台灣，強度會再略微增強，這時也是它強度最強時；未來大致偏北北西移動，今速度會比較放慢，周一、周二移動最慢，周三才會慢慢加速。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

►台塑生醫益生菌6盒2500元！做好體內環保更順暢

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／梅花8：30海警！明後天最近　暴風圈侵襲率曝
梅花「開眼」變天了！估08：30海警　陸警要看2關鍵
威尼斯影展／台片《無法離開的人》奪首獎！　柯林法洛、凱特布蘭
快訊／白金漢宮證實女王「國葬日期」　將於西敏寺舉行

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今收假！國道9魔王路段曝　國5從早塞到晚「連堵11小時」

快訊／梅花8：30海警！明後天最近　暴風圈侵襲率曝

中秋連假後疫情迎高峰　呼吸道傳染病夾擊！醫：一個頭兩個大

梅花「開眼」變天了！估08：30海警　陸警要看2關鍵

「想賺錢過得奢侈」會越來越無緣！有錢人心態：看成是數字而已

廖老大道歉了！鬆口認「臭幹譙館長很沒水準」：一切都只是誤會

女被分手…心碎滑交友軟體「巧遇失戀男」酒吧見面　前任心態秒崩

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1「專業手勢」嚇壞網：看就知道專業的

小叔全家烤肉吃飽秒閃…婆婆冷回她氣炸　神隊友1句話幫解脫

比中樂透更爽！50萬粉認證「人生演算法大師」教9心法升級幸福感

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

入山2hrs失蹤...男山友墜谷　距腦漿處10m尋獲冰冷遺體

蛋黃酥名店代購飆漲2千　酥迷拒當盤子半夜就排隊

前女友逼問為何不選她 一推秒解答：人家溫柔

交車沒一天！348萬保時捷「中秋夜」酒駕自撞翻車　女車主到場傻眼

電池行夫妻善心收養4浪浪　飼主葬火窟牠仍趴門口等待

今收假！國道9魔王路段曝　國5從早塞到晚「連堵11小時」

快訊／梅花8：30海警！明後天最近　暴風圈侵襲率曝

中秋連假後疫情迎高峰　呼吸道傳染病夾擊！醫：一個頭兩個大

梅花「開眼」變天了！估08：30海警　陸警要看2關鍵

「想賺錢過得奢侈」會越來越無緣！有錢人心態：看成是數字而已

廖老大道歉了！鬆口認「臭幹譙館長很沒水準」：一切都只是誤會

女被分手…心碎滑交友軟體「巧遇失戀男」酒吧見面　前任心態秒崩

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1「專業手勢」嚇壞網：看就知道專業的

小叔全家烤肉吃飽秒閃…婆婆冷回她氣炸　神隊友1句話幫解脫

比中樂透更爽！50萬粉認證「人生演算法大師」教9心法升級幸福感

13歲女遭狼師灌醉性侵後輕生！　母控訴文「被消失」只能感謝警方

女歌手患梅尼爾氏症「耳疾急性發作」！　錄音僅靠專注力用右耳聽

今收假！國道9魔王路段曝　國5從早塞到晚「連堵11小時」

Tommy Hilfiger與Richard Quinn聯名　英國女王加持，撞色印花單品必買

李承仲談三度赴柬埔寨為長榮航空爭取航權秘辛　和他敬佩的曾振農結緣往事

39號宿命對決！羅力第39球三振林立　那一球幸運留下了

快訊／梅花8：30海警！明後天最近　暴風圈侵襲率曝

中秋連假後疫情迎高峰　呼吸道傳染病夾擊！醫：一個頭兩個大

賴知頎初登板父母感動見證　死忠獅迷弟弟已經「轉粉」

喝珍奶啊！張育成回佛州驚喜現身　為U18中華隊送暖

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

生活熱門新聞

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

中颱梅花增強！最快明晨5：30海警

大學教授拿掃把對決獼猴！影片萬人瘋傳

坐公車遇搔擾　情侶AirDrop神救援

大樂透1億頭獎「瞬間變6萬9」　他公開號碼超想哭

中颱梅花這3天離台灣最近！2地區防豪雨

「吃完烤肉秒走光」惹火她　網曝4種人：千萬不能找

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1手勢嚇壞網

阿堂貴？老台南人拆解「什麼叫貴」

廖老大道歉了！鬆口認臭幹譙館長很沒水準

醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

北科大傳出男女「天台激戰」　校方：已通報校安中心

小叔全家烤肉吃飽秒閃　神隊友解套

梅花開眼！估08：30海警　陸警要看2關鍵

更多熱門

相關新聞

梅花開眼！估08：30海警　陸警要看2關鍵

梅花開眼！估08：30海警　陸警要看2關鍵

中度颱風梅花「開眼」了，且還會再增強！中央氣象局預報員張承傳表示，今天（11日）上午8時半發布海上警報機率較大；至於陸上警報還要再觀察，關鍵在於其未來路徑是否更偏西，或暴風半徑是否有再稍擴大。

中颱梅花這3天離台灣最近！2地區防豪雨

中颱梅花這3天離台灣最近！2地區防豪雨

梅花環流來　東琉線交通船12日停航

梅花環流來　東琉線交通船12日停航

梅花變中颱「最快明晨海警」！雨炸4天　2變數影響陸警

梅花變中颱「最快明晨海警」！雨炸4天　2變數影響陸警

梅花暴風圈恐籠罩宜蘭東北角沿海！時間點曝　「對陸地威脅增」

梅花暴風圈恐籠罩宜蘭東北角沿海！時間點曝　「對陸地威脅增」

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮梅花颱風

讀者迴響

熱門新聞

南韓大咖男演員吸毒被捕！

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

中颱梅花增強！最快明晨5：30海警

大學教授拿掃把對決獼猴！影片萬人瘋傳

賞鳥船疑「被鯨魚撞翻」釀5死！求救畫面曝

男生都愛大奶？網吵翻　最美博士揭「2害羞原因」

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

老公上了小孩同學的媽　正宮無畏走光猛虎撲小三

垃圾桶飄臭味！竟是室友對它洩慾　射了3、4發

羅志祥復出「實境節目」開拍！

黃小柔二女兒「屁股整個皮脫掉」！

坐公車遇搔擾　情侶AirDrop神救援

大樂透1億頭獎「瞬間變6萬9」　他公開號碼超想哭

馬爾地夫度蜜月！許維恩火辣開腿激吻王家梁

更多

最夯影音

更多
具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒
楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面