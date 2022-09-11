快訊／梅花8：30海警！明後天最近　暴風圈侵襲率曝

▲嚴防梅花強風豪雨。（圖／翻攝RAMMB）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風梅花來勢洶洶，氣象專家吳德榮表示，須嚴防豪雨及強風威脅。中央氣象局指出，將於今天（11日）上午8時半發布海上警報，周一、周二最靠近台灣；而根據最新資料，預估7級風暴風圈侵襲機率為44%。

根據氣象局資料，7級風暴風圈侵襲率為基隆市和宜蘭縣44%、台北市41%、新北市37%、花蓮縣35%、桃園市34%、新竹縣27%、新竹市26%、苗栗縣22%，其他縣市則低於16%。

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▼各地暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）



▼暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新氣象局的路徑潛勢預測圖，與最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬路徑皆顯示，今日梅花大致朝石垣島方向前進，即將進入導引氣流弱的海域，移速減慢；周一、周二在石垣島附近滯留打轉；周三緩慢轉北，逐漸加速。

吳德榮說，潛勢預測的機率範圍偏大，系集模擬路徑已較先前收歛但仍分歧，皆顯示預測路徑的不確定性大；以目前梅花的預報資料而言，其暴風圈將通過台灣東部鄰近100公里海域，但暴風圈西側是否觸及陸地？則需持續密切觀察。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日北部、東北部雲量增，轉有局部雨，其他各地多雲時晴，偶有局部短暫降雨的機率，北台白天氣溫略降。

▼最新氣象局路徑潛勢預測圖。 （圖／氣象局）

▼最新歐洲系集模式模擬路徑。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）





吳德榮提醒，周一至周三上午，梅花暴風圈邊緣及其外圍環流影響，沿海風力強，北部、東北部及中部山區有明顯降雨，皆應注意防範，其他地區受影響相對較小，偶有局部短暫降雨的機率，北台白天轉涼，中南部高溫略降；周三下半天起梅花漸遠離，北台降雨趨緩，天氣漸好轉；周四至周六各地恢復穩定，天氣大多晴時多雲，白天氣溫回升至33至35度。

氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，今天受到梅花颱風外圍環流影響，北部、東半部有短暫陣雨，北部、東北部山區和基隆北海岸易有局部大雨發生，其他地區為多雲到晴；周一到周三梅花颱風更靠近台灣，主要受到其外圍環流影響，降雨更明顯，尤其北部、東北部和東部降雨時間更拉長，其中北部、東北部、中部和東部山區易有局部大雨或豪雨，至於其他地區也有局部短暫陣雨。

氣象局將於上午8時半發布海上颱風警報，至於是否發布陸上颱風警報？張承傳表示，關鍵在於若颱風未來路徑再稍偏西更靠近，或暴風半徑有再稍微擴大，因目前預報路徑，估颱風周二會通過東北部近海，屆時距離陸地沒很遠，或許暴風圈會稍微碰到也不一定，還要再觀察。

張承傳說，梅花周一、周二最靠近台灣，強度會再略微增強，這時也是它強度最強時；未來大致偏北北西移動，今速度會比較放慢，周一、周二移動最慢，周三才會慢慢加速。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

