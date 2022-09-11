蛋蛋的哀傷！　外送員出電梯遭狗咬下體「破蛋爆血」影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

印度外送平台「Zomato」一名外送員送完餐後搭乘電梯要離開大樓，走出電梯門時無預警被一隻德國狼犬狠咬了一記蛋蛋，下體立刻爆血，監視器畫面與後續影片流傳到社群網路上後，引發網友熱議。

In Panvel a @zomato delivery boy gt bitten by a dog inside a lift on his genitals. Imagine the uproar if this has happened to a Woman! Dogs are really being a big nascence in high rises because of the idiotic rules of Animal Welfare Board of India.#awbipic.twitter.com/wlcdMOon6C https://t.co/jQigpxacOk — NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) September 9, 2022

▲佩李亞爾被狗一咬，下體爆血 。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，事件發生在8月29日，印度馬哈拉施特拉邦潘維爾（Panvel）的外送員佩李亞爾（Narendra Periyar）到一棟大樓外送。電梯內的監視器畫面顯示，佩李亞爾送完餐後要離開，在電梯門口遇到一名飼主牽著一隻德國狼犬。

電梯門打開時德國狼犬第一時間想衝入電梯內，但被主人拉住了，佩李亞爾也打算從另一邊盡量遠離犬隻離開。沒想到才剛走出電梯門，德國狼犬冷不防咬下他的褲襠，雖然時間很短，但直接咬破了佩李亞爾的下體。

佩李亞爾到了停車場時，因左邊蛋蛋破掉爆血，褲子已沾染大面積的鮮紅血跡，他被友人拍下痛苦的表情，之後把監視器畫面和停車場的後續影片合併上傳到網路上，吸引許多網友觀看。



