富商買春「求虐」被玩死！　賣淫女不救遭重判6.5年

▲澳洲發生富商遭到性工作者虐死命案。(示意圖/達志影像)



記者林彥臣/綜合報導

澳洲布里斯本的一名52歲富商布雷迪(Anthony Brady)在2020年要求性工作者勒溫(Lewin)對他施予虐待,卻不幸被虐死在床上。勒溫被捕之後,法院認定她不僅當下沒有對她的客戶表達關切,事後也不見悔意,因此重判6.5年的監禁。

根據澳洲媒體ABC報導,這起案件最高法院陪審團不到1小時,就做出有罪的判決,但是今年34歲的勒溫卻否認所有罪行,認為是他是自願受虐。

Madeline Joan Lewin sentenced to six and a half years. Very concerned with this result, and the sentencing Judge's remarks that she "self-indulgently continued on in disregard of his safety" over the death is pure speculation. https://t.co/Pl7iGFvOMi