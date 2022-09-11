小叔全家烤肉吃飽秒閃…婆婆冷回她氣炸　神隊友1句話幫解脫

▲中秋節烤肉成了每年必辦的活動。（示意圖／翻攝自Pixabay）



圖文／CTWANT

每年到了中秋節，家家戶戶團圓賞月，烤肉更是成了每年必辦的活動。不過，一名女網友抱怨，每年中秋節，2位小叔都會攜家帶眷回老家烤肉，然而他們完全不幫忙，甚至要求她準備指定食材，烤完也不整理，都是自己在忙進忙出，只因為婆婆說「長嫂如母，妳本來就該照顧他們！」讓她相當不服氣。

臉書粉專「爆料公社」分享貼文，原PO在文中寫道，「每年中秋節，二位小叔他們就會全家帶回來過節。之前都還好，算是客氣，這二年就真的很過份，中秋節之前就line我『他們要吃什麼烤的東西、他們的孩子要吃什麼東西』。去年中秋節更過份還帶朋友來，婆婆還叫我們再去買烤的東西，還有一些喝的飲料酒類」。

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女網友提到，「二天的時間，前前後後花了近萬元，吃完全都拍拍屁股走人！我老公收拾了幾個麻布袋的垃圾，那些烤的東西我們幾乎沒吃到！」更誇張的是，人妻每次一抱怨，婆婆就說「長嫂如母，妳本來就該照顧他們！」幸運的是，老公相當挺妻子，今年直接霸氣表示「收拾東西，我們回娘家過中秋」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「這樣，就對了！隊友給力很重要」、「怎麼有臉叫人家準備還不幫忙出錢的啊！家人不是這樣利用的」、「我最氣這樣，一堆人吃吃喝喝烤肉也不幫忙收，然後就裝醉裝累人就消失了」、「長嫂如母也沒見他們孝順你阿」、「妳老公願意挺你，而且還準備食材帶回娘家，這人嫁對了！」

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