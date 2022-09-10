「1歲就嫁人」婆家逼圓房…不然賠100萬　她隱忍20年不忍了

▲法院審理結果出爐。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

印度焦特布爾（Jodhpur）一名21歲女子在1歲時就被迫嫁給同村莊的一名男孩，而在幾年前開始，婆家開始施加壓力，要她儘速完成圓房儀式；她拒絕後，竟被婆家威脅要給100萬盧比（約新台幣38.7萬）當作違約金，因此告上法院。法院審理後認為，此婚姻無效。

根據《印度斯坦時報》報導，印度一名21歲女子在1歲時就被迫嫁人，到了15、16歲，婆家積極要他們完成圓房儀式，成為正式夫妻；由於男方是文盲，加上女子想要成為一名輔助護士助產士，因此拒絕完成儀式，沒想到竟被婆家要求賠償100萬盧比（約新台幣38.7萬），無奈之下找到非政府組織幫忙。

法官Pradeep Kumar Modi審理後宣布，該婚姻無效。他直言，一個世紀以來，童婚的惡習一直沒有根除，現在，每個人都應該共同承諾根除童婚。

判決結果出爐後，女子欣喜若狂。她表示，如此一來，離夢想又更進一步，將全力專注成為一名優秀的輔助護士助產士，「今天是我的生日，我今年21歲，這項宣判，是送給我和我家人最棒的生日禮物。」

After facing 20 years of struggle in the fetters of #childmarriage which was tied at the age of just one year, Rekha got the gift of annulment of child marriage on her birthday on Thursday. 由 The New Indian Express 發佈於 2022年9月8日 星期四

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