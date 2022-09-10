女考生一律扣分！遭諷更名「男醫大」　東京醫科大學不當招生判賠

▲東京醫科大學。（圖／翻攝自Google Maps，下同）



中央社

日本東京醫科大學多年來刻意減招女學生，對女考生一律扣分的作法，遭28名前考生提出損害賠償告訴，東京地方法院昨天做出判決，要求東京醫科大學賠償考生約1800萬日圓。

日本富士新聞網報導，28名前女考生認為東京醫科大學以性別為由一律對女考生扣分，讓女考生遭受不利對待，因此提出總計約1億5000萬日圓的損害賠償告訴。

東京地院昨天判決指出，校方未公布會就成績進行調整就讓考生應試，「屬侵害選擇應試學校自由的不法行為」，因此判決校方應賠償約1800萬日圓（新台幣389萬元）。

原告之一的長谷川麻矢說，想到這種歧視女性、不當對待女性的做法，然後賠償每人每次應試約20萬日圓的慰問金是否就能被原諒，「令人感覺這樣的金額可能並不適當」。

東京醫科大學表示，將在詳細了解判決內容後來研究如何因應。

TBS電視台報導，原告律師團認為判賠慰問金太低並不適當，將考慮是否提出上訴。

東京醫科大學在醫學系一般入學考試中，只要是女性考生一律扣分，這種長年來只對女考生不利，也沒有跟考生做任何說明的做法，主要是為了減少招收女學生。

此事在2018年曝光後，引發日本網友一片撻伐，譏諷東京醫科大學應更名為「東京男子醫大」。