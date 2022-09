BBC字幕出包誤植為「女性生殖器官」　就在卡蜜拉新聞畫面

▲BBC誤植字幕「女性生殖器官」(vagina),就在卡蜜拉(Camilla)出現的畫面。(圖/翻攝自/twitter/@SadSensituv)



記者林彥臣/綜合報導

英國女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)駕崩之後,隨即啟動一連串的繼位程序,媒體自然也關注新英王查爾斯三世(King Charles III)與王后卡蜜拉(Camilla)的一切行程。不過英國媒體BBC忙中有錯,字幕上竟然誤植為「女性生殖器官」(vagina),而當時新聞畫面卻剛好出現卡蜜拉。

根據英國《每日星報》報導,9日下午1:40國王與王后剛從巴爾莫勒爾(Balmoral)下飛機,然後被驅車前往白金漢宮,進行他作為君主的第一個行程,但是讀者們發現了BBC的字幕不太對勁。

Oops.. BBC should really be more careful with their auto subtitles.. pic.twitter.com/ggAMqpgac7