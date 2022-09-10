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尹錫悅攜妻向人民賀中秋！　最美第一夫人「穿韓服入鏡」超奪目

尹錫悅攜第一夫人金建希，一同向人民賀中秋。（圖／擷取自YouTube／尹錫悅官方頻道）

▲尹錫悅攜第一夫人金建希，一同向人民賀中秋。（圖／擷取自YouTube／尹錫悅官方頻道）

圖文／CTWANT

南韓總統尹錫悅昨（9日）向全國人民，獻上中秋祝賀影片，並慰問受到颱風「軒嵐諾」肆虐的災民。此外，尹錫悅也承諾，政府將全力協助弱勢族群、強化社會安全網，而擁有「最美第一夫人」之稱的金建希也出現在鏡頭裡，夫妻倆穿著傳統韓服，一同祝福大家都能度過一個溫馨假期。

尹錫悅於官方臉書發布影片表示，向受到颱風「軒嵐諾」影響的災民慰問，且許諾會竭力幫助災後重建，讓人民儘快恢復正常生活。

第一夫人金建希身穿韓服入鏡，散發高雅氣質。（圖／擷取自YouTube／尹錫悅官方頻道）

▲第一夫人金建希身穿韓服入鏡，散發高雅氣質。（圖／擷取自YouTube／尹錫悅官方頻道）

尹錫悅強調，政府將給予難以發聲的弱勢族群關懷及協助，且醫療機構及相關單位會共同努力，確保他們不會被社會安全網遺漏。此外，尹錫悅更誓言，將成為一個認真傾聽國民心聲，且撫慰人心的政府，同時也不忘向在中秋假期間，仍默默堅守崗位的人民致謝。

影片中可以看到，夫妻倆穿著傳統韓服並肩齊站，不過第一夫人金建希並未發言，只是站在一旁淺笑。金建希白皙通透的臉龐，頂著完美的妝容，加上散發出的高雅氣質，也讓這支祝賀影片更加錦上添花。

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