普丁訪英「突遭狗狗狂吠」　議員主人急道歉！女王妙回這句超機智

▲英俄於2003年舉行雙方元首會晤的國事訪問。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）以機智與幽默感聞名。2003年，俄羅斯總統普丁訪問英國時，被時任內政大臣布蘭克特（David Blunkett）的導盲犬大聲狂吠，讓飼主嚇得趕緊道歉，她卻幽默回應，「狗狗有著很有趣的本能，對嗎？」

工黨的布蘭克特自幼失明，並且長年使用導盲犬，他當年也帶著狗狗，出席英俄2國元首會晤的國事訪問。布蘭克特接受BBC採訪時回憶，他不覺得自己洩露任何弦外之音，只是急著說道，「關於狗狗的吠叫，很對不起，女王陛下」，未料收到出乎意料的回應。

▲普丁在2003年的國事訪問中讓女王枯等14分鐘，引發風波。（圖／路透）



事實上，女王是俄羅斯末代沙皇尼古拉二世（Nicholas II）的遠親，她曾在1994年成為唯一一名訪俄的英國君主，2003年還為普丁安排國事訪問，卻在活動上枯等對方14分鐘，在當時引起風波。

女王駕崩後，普丁透過發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表態不會參加女王國葬，但已透過克里姆林宮的官方管道，向王室家族表示哀悼之意。雖然普丁與女王會面多次，但在侵略烏克蘭後，實際上已經被禁止入境英國。

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