日德仁天皇替英女王服喪3天！慟憶留學期間深受照顧　擬出席國葬

▲日本皇室與英國王室關係深厚，左為明仁上皇，右為伊麗莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

英國女王伊麗莎白二世8日駕崩，由長子查爾斯繼任國王，是為查爾斯三世。而長久以來與英國王室關係深厚的日本皇室也致上哀悼之意，日本德仁天皇與雅子皇后宣布，將替伊麗莎白二世服喪3日。事實上，早在2016年已故泰王蒲美蓬駕崩後，當時的明仁天皇也曾替其服喪3天。

根據《朝日電視台》報導，宮內廳10日表示，德仁天皇與雅子皇后聽聞英國女王的訃報後，深感悲痛，發自內心表示哀悼之意，因此自9日起將替其服喪3天。而與伊麗莎白二世交好的明仁上皇夫婦也同樣自9日起替女王服喪3天，表達悼念之情。

英國王室雖然尚未公布相關細節，但是預計將於9月19日在西敏寺替女王舉行國葬儀式，除了美國總統拜登已表態出席外，日本政府也透露，正在與宮內廳協調，安排德仁天皇親赴英國，參加國葬，而雅子皇后也有意共同出席。 此外，日本當局正在協調首相岸田文雄的行程，預計安排岸田在到訪紐約參加聯合國大會前訪英，出席國葬儀式。

▲時為皇太子的明仁上皇曾出席伊麗莎白二世的加冕儀式。（圖／達志影像／美聯社）



日本皇室與英國王室淵源極深，早在伊麗莎白二世1953年的加冕登基儀式時，昭和天皇就派當時還是皇太子的明仁上皇代表出席，展現出兩國深厚友誼。德仁天皇登基後，原本第一個要出訪的國家就是英國，但是由於新冠疫情影響，遲遲沒有成行，沒想到卻再也見不到伊麗莎白二世。

▲日本天皇德仁、皇后雅子將前往英國參加女王國葬。（圖／路透）



事實上，德仁天皇研究所時期前往英國牛津大學留學，當時伊麗莎白二世就曾經接見他。德仁天皇9日透過聲明悼念並稱，自己在留學期間受到女王的熱情關懷，再次表達深深的謝意。這也不難看出兩國皇室的交情，如若天皇確定出席國葬，將會成為德仁登基後首個外國出訪行程。